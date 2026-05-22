Manipolazione comunicativa, incontro pubblico ai Cappuccini per imparare a riconoscerla

Written by Redazione• 9:13 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Parole, atteggiamenti e dinamiche quotidiane che spesso nascondono forme di manipolazione comunicativa saranno al centro dell’incontro pubblico in programma sabato mattina alle 10.30 alla Biblioteca dell’ex convento dei Cappuccini, in via dei Cappuccini 2B.

L’appuntamento sarà condotto da Cristina Sagliocco, esperta di comunicazione efficace, assertività e meccanismi della manipolazione comunicativa, e offrirà ai partecipanti strumenti utili per comprendere e affrontare situazioni comunicative potenzialmente manipolative.

«L’obiettivo dell’incontro – spiega il vicepresidente delle Acli provinciali di Pisa e Lucca, Luca Ciucci – è imparare a riconoscere la comunicazione manipolativa, ma anche acquisire strumenti concreti per difenderci e comunicare in modo più libero e consapevole».

L’iniziativa è promossa dal Centro studi I Cappuccini in collaborazione con le Acli provinciali di Pisa e Lucca, il Movimento dei Focolari, la cooperativa sociale Il Simbolo, l’Azione Cattolica diocesana, la Cisl di Pisa e l’Ordine francescano secolare di Santa Croce in Fossabanda.

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK.

Last modified: Maggio 22, 2026