Antincendi boschivi, risorse in aumento. Marras: “Sottosegretario Prisco poco informato”

Written by Redazione• 9:23 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La Toscana ha assegnato il 25% di risorse in più alla convenzione 2026 con la Direzione regionale Vigili del Fuoco, portando il budget complessivo a 642 mila euro. Per la stipula è ora in attesa della necessaria autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno, dove la bozza è ferma. Inoltre nel 2025 nelle attività di antincendio boschivo ha investito quasi 17 milioni di euro, di cui il 40% in attività di prevenzione. Dunque “il sottosegretario Prisco farebbe meglio a informarsi prima di parlare”.



L’assessore all’agricoltura Leonardo Marras rispedisce al mittente le pesanti critiche giunte ieri alla Toscana da parte del sottosegretario al Ministero degli Interni Emanuele Prisco che durante la sua visita nel pisano aveva accusato l’amministrazione regionale di investire poco nella lotta agli incendi boschivi.



“Non lo conosco ma mi pare che il difetto di stile si noti a prima vista”, commenta ironicamente Marras che sottolinea come “la convenzione che abbiamo proposto anche quest’anno dà ai vigili toscani risorse in più che il Governo non riesce a riconoscergli senza potenziare mezzi e contingenti che sarebbero necessari”.



“Ai cittadini mal si spiega che per esercitare una funzione pubblica le istituzioni tra loro debbano anche pagarsi”, aggiunge l’assessore.



“E’ universalmente riconosciuto – rivendica Marras – che in Toscana siamo dotati di uno dei sistemi presi a riferimento da tutta Italia”, per il quale “dobbiamo rivolgere sinceri e speciali ringraziamenti a chi di questo sistema fa parte: dipendenti della Regione, dei Comuni e delle Unioni di Comuni, i tantissimi volontari specializzati e attrezzati, fino agli stessi Vigili del fuoco che non si meritano di essere trascinati in queste polemiche da nessuno, men che meno da esponenti del Governo”.

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Last modified: Maggio 22, 2026