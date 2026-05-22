Rigoli al buio, Fabbrini (FN) interroga l’amministrazione comunale

Written by Redazione• 8:55 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

RIGOLI – Parte della frazione di Rigoli è al buio da alcuni mesi e il consigliere comunale di Futuro Nazionale, Simone Fabbrini, annuncia un’interrogazione all’amministrazione di San Giuliano Terme per sollecitare il ripristino dell’illuminazione pubblica.

“Il problema è originato dalla caduta di un albero sulla SS12 Brennero avvenuta nel marzo scorso. In seguito all’episodio, la linea elettrica nel tratto interessato ha subito un’interruzione e da allora il servizio non è ancora stato riattivato. “I residenti mi hanno segnalato il persistere del disservizio” spiega Fabbrini. “La mancanza di illuminazione riguarda un punto della statale del Brennero particolarmente critico per chi vi transita, essendo in curva e con poca visibilità. Con il buio della notte, i rischi aumentano ulteriormente“.

Per questo motivo, il consigliere depositerà un atto ispettivo in Comune: “L’obiettivo dell’interrogazione è quello di sollecitare e ricevere chiarimenti per quanto riguarda i tempi previsti per il ripristino dell’illuminazione pubblica. È giusto e doveroso fornire risposte alla cittadinanza e mettere in sicurezza il tratto stradale quanto prima“.

Last modified: Maggio 22, 2026