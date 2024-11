L’Università di Pisa eccelle nel Global Ranking of Academic Subjects: 24 discipline nelle prime posizioni mondiali

Written by admin• 2:42 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – L’Università di Pisa ottiene eccellenti risultati nel “Global Ranking of Academic Subjects” pubblicato dall’agenzia Shanghai Ranking Consultancy, entrando in classifica con 24 discipline, che coprono tutte le principali aree accademiche.

L’ateneo si colloca nelle prime 100 posizioni mondiali in 4 discipline: Veterinary Sciences (48° posto globale), Physics (51-75°), Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (51-75°) e Mathematics (76-100°). Inoltre, figurano tra le prime 200 posizioni mondiali anche Agricultural Science (101-150°), Automation & Control (101-150°) e Energy Science & Engineering (151-200°).

La classifica 2024 si basa su cinque indicatori principali: qualità della ricerca, impatto della ricerca, collaborazione internazionale, output di livello mondiale e facoltà di eccellenza. I risultati si riferiscono alle pubblicazioni dal 2019 al 2023 e sono stati ottenuti grazie alla selezione delle migliori riviste e premi accademici internazionali.

Questo riconoscimento evidenzia l’alto livello di ricerca dell’Università di Pisa, non solo in ambiti specifici, ma in un ampio spettro di discipline.

Last modified: Novembre 12, 2024