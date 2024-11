63° Anniversario dell’Eccidio di Kindu: concerti e cerimonie in memoria dei Caduti nelle Missioni Internazionali per la Pace

Written by admin• 1:50 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – In occasione del 63° Anniversario dell’Eccidio di Kindu e della Giornata del Ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la Pace, sono stati organizzati due significativi eventi commemorativi presso il Sacrario di Kindu, dove riposano i 13 aviatori italiani uccisi in Congo.

Il primo appuntamento si è svolto domenica 10 novembre, con un concerto commemorativo al quale hanno partecipato gli alunni degli Istituti Comprensivi musicali “L. Fibonacci” e “G. Toniolo” e del Liceo Musicale “G. Carducci”. Gli studenti hanno eseguito pezzi musicali intervallati da interventi di autorità civili e militari, che hanno raccontato la tragica vicenda dell’Eccidio di Kindu, gli attentati di Nassiriya, e l’attività delle Forze Armate nelle missioni di peace-keeping. Tra gli intervenuti, l’Assessore alla Scuola Riccardo Buscemi, il Col. Francesco Sardone, Direttore dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, e il Col. Pilota Luca Mazzini, Comandante della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Un momento particolarmente toccante è stato quando 13 studenti hanno deposto una rosa bianca su ciascuna delle tombe degli aviatori, durante l’esecuzione del Canto degli Italiani.

Il giorno successivo, lunedì 11 novembre, si è svolto il secondo momento commemorativo con la deposizione di una corona e una concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Andrea Migliavacca, Arcivescovo di Arezzo-San Sepolcro, alla quale hanno preso parte il Sindaco Michele Conti e le principali autorità civili e militari, insieme alle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

L’Assessore Buscemi ha sottolineato l’importanza della partecipazione degli studenti, sperando che la giornata li abbia portati a riflettere sul valore della Pace, da costruire ogni giorno, e sull’immenso rispetto che dobbiamo ai caduti, sia militari che civili.

L’Eccidio di Kindu avvenne l’11 novembre 1961, quando 13 aviatori italiani, impegnati in una missione di trasporto per conto delle Nazioni Unite, furono catturati e uccisi da miliziani congolesi mentre si trovavano a pranzo in una villetta trasformata in mensa. I soldati, disarmati e in una zona teoricamente sicura, avrebbero dovuto rientrare in Italia pochi giorni dopo. I loro corpi furono ritrovati mesi dopo, seppelliti in due fosse comuni, e solo nel 1994 fu loro conferita la medaglia d’oro al valor militare. Le salme furono riportate in Italia nel marzo 1962 e tumulate al Sacrario dei caduti di Kindu, situato all’ingresso dell’aeroporto militare di Pisa.

Last modified: Novembre 12, 2024