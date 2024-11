Consegnate le chiavi di 4 alloggi ERP a famiglie in difficoltà abitativa

Written by admin• 3:45 pm• Attualità, Pisa

Il Comune di Pisa continua a rispondere ai bisogni del territorio

PISA– L’assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, ha recentemente consegnato le chiavi di quattro alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a famiglie assegnatarie. La cerimonia si è svolta a Palazzo Gambacorti.

“Siamo molto soddisfatti di poter continuare a rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie più vulnerabili della nostra città“, ha dichiarato l’assessore Bonanno. “La consegna delle chiavi non è solo un atto simbolico, ma un passo concreto per garantire il diritto alla casa, un diritto fondamentale per ogni cittadino. Da quando sono entrata in carica, nel giugno 2023, abbiamo assegnato più di due alloggi a settimana, tra quelli ordinari, quelli per emergenza e quelli per mobilità. Lavoriamo ogni giorno per soddisfare le necessità abitative del nostro territorio.“

Tre delle quattro famiglie hanno ottenuto gli alloggi in base alla graduatoria per l’“Utilizzo Autorizzato”, destinata a nuclei familiari in difficoltà abitativa urgente, come previsto dalla Legge Regione Toscana n. 2 del 2019. Gli alloggi assegnati si trovano in via San Benedetto, via di Gagno e via della Bufalina. Il quarto alloggio, assegnato in mobilità, è situato in via Norvegia.

Dal giugno 2023, il Comune di Pisa ha assegnato un totale di 179 alloggi ERP: 54 a seguito di assegnazioni ordinarie, 56 per emergenze abitative e 69 per mobilità, di cui 38 legati a mobilità temporanea tramite il progetto PINQUA e 15 connessi ai lavori del Casone.

