Giubileo 2025: Mons. Aurelio García Macías parla della liturgia nei giubilei al Museo delle Sinopie

PISA- Venerdì 28 marzo alle ore 17, presso il Museo delle Sinopie, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo di conferenze Le parole del Giubileo, che prevede 9 incontri per approfondire, insieme ad alcuni dei più importanti teologi e storici della Chiesa, il Giubileo ordinario 2025 – Pellegrini di speranza. Gli eventi nascono da una stretta collaborazione scientifica e istituzionale tra l’Opera della Primaziale Pisana e il Pontificio Comitato di Scienze Storiche.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Maestrelli, Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, S.E.R. Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, e Pierantonio Piatti, Segretario del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, la conferenza sarà tenuta da S.E.R. Mons. Aurelio García Macías, Sottosegretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Il tema dell’incontro sarà Porta Santa. La liturgia nei giubilei, incentrato sul significato della parola “Liturgia”.

S.E.R. Mons. Aurelio García Macías è nato il 28 marzo 1965 a Pollos, in Spagna. Ordinato sacerdote nel 1992 per l’Arcidiocesi di Valladolid, ha conseguito la Licenza in Filosofia all’Università di Salamanca e il Dottorato in Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma. Ha ricoperto il ruolo di Delegato Arcidiocesano per la Liturgia e Rettore del Seminario di Valladolid. Dal 10 settembre 2015 è in servizio presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dove nel 2016 è diventato Capo Ufficio. Il 27 maggio 2021 Papa Francesco lo ha nominato Sottosegretario della stessa Congregazione, con carattere episcopale, assegnandogli la Sede titolare di Rotdon.

