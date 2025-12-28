Giovanni Corrado: “La squadra sta raccogliendo meno di quello che merita”

Written by Antonio Tognoli• 6:49 am• Pisa SC

PISA – Giovanni Corrado ha voluto prendere la parola a fine gara e analizzare la sconfitta contro la Juventus maturata nell’ultimo quarto d’ora di gara.

“La squadra ha fatto la prestazione e meritava sicuramente qualcosa di più. Noi crediamo che la squadra sta raccogliendo molto meno di quello che merita”.

“Sul mercato interverremo, ma non sarà una cosa semplice farlo in tempi brevi. Dobbiamo esser fiduciosi dopo la prestazione di stasera, io lo sono perché sto vedendo che cosa stanno facendo i ragazzi giornalmente”.

“Le voci sull’esonero di Gilardino sono false ed infondate, mi ha sorpreso setirle, siamo contenti di come stia lavorando e gli siamo vicini“.

“Sul mercato voglio precisare che noi non saremo costretti a fare mercato a saldo zero come scritto da qualche quotidiano“.

