“L’ombra degli Etruschi”, a Castelnuovo una cena con delitto per Castagnalandia

Written by Redazione• 9:53 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 24 ottobre alle 20 al centro polifunzionale “La Pista” una serata tra teatro, mistero e buona cucina. Prenotazioni entro il 19 ottobre.

PISA – Una cena in cui gli ospiti diventano detective, tra indizi da decifrare e sospetti da mettere alla prova. Sabato 24 ottobre alle 20, il centro polifunzionale “La Pista” ospiterà “L’ombra degli Etruschi”, la cena con delitto curata dalla compagnia teatrale Minimal di Pomarance, nell’ambito di Castagnalandia 2026.

Durante la serata i partecipanti saranno coinvolti nell’indagine, osservando gli avvenimenti e cercando di individuare il colpevole. Il richiamo agli Etruschi farà da sfondo a uno spettacolo che intreccia il fascino della storia antica del territorio con la convivialità della tavola.

Il menù adulti comprende paccheri con salsiccia e castagne, stinco di maiale al forno, patate arrosto e crema catalana. Per i bambini sono previsti pasta al pomodoro, cotoletta con patatine fritte e bibita.

Cena e spettacolo costano 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini. La prenotazione è obbligatoria entro il 19 ottobre, contattando Lisa al 328 8364936, Isabella al 371 1849143 oppure Jacopo al 388 5742593.

Last modified: Ottobre 14, 2026