Incendio alla scuola di Gello: le considerazioni di Francesco Macchiarulo (FDI)

Written by Redazione• 8:29 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Un grave episodio ha scosso la comunità di Gello, frazione del Comune di San Giuliano Terme, dove nella mattinata del 9 ottobre 2026 un incendio, di sospetta origine dolosa, ha interessato la scuola materna di via U. Dini, provocando danni ingenti, ancora in fase di quantificazione. Un fatto che ha suscitato preoccupazione e amarezza, soprattutto per le conseguenze sulle famiglie, sui bambini che frequentano la struttura e sul personale scolastico, costretto a fare i conti con una situazione di emergenza.

Sull’accaduto interviene Francesco Macchiarulo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a San Giuliano Terme, che esprime solidarietà alle persone coinvolte e prende posizione contro alcune polemiche politiche emerse sui social network nelle ore successive all’incendio: “Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza alle famiglie, ai bambini e a tutto il personale che opera all’interno della struttura scolastica – dichiara Macchiarulo –. La mia vicinanza va naturalmente anche all’Amministrazione comunale, chiamata ad affrontare una situazione di emergenza particolarmente delicata”.

A suscitare il disappunto del consigliere comunale sono stati alcuni commenti pubblicati sui social network, nei quali sarebbero stati ipotizzati collegamenti tra l’incendio e le recenti discussioni politiche avvenute in Consiglio comunale. Macchiarulo riferisce di aver appreso, attraverso una collega, dell’esistenza di messaggi nei quali si parlava di una presunta «vendetta dopo le litigate in Comune» o di un «dispetto mirato», facendo riferimento anche alle recenti discussioni sui costi a carico dell’Amministrazione comunale per un concerto.

In altri interventi, secondo quanto riportato dal consigliere, sarebbero comparse espressioni che chiamavano in causa la destra politica, arrivando a evocare «ciò che la più becera destra vuole». Parole e insinuazioni che Macchiarulo considera inappropriate, soprattutto in un momento in cui la comunità dovrebbe concentrarsi sulle conseguenze dell’incendio e sul ritorno alla normalità: “Non ho alcuna intenzione di alimentare ulteriori contestazioni – precisa il consigliere di Fratelli d’Italia – ma ritengo doveroso esprimere il mio pensiero. Dopo un episodio così grave, commenti allusivi e fuori luogo rischiano soltanto di alimentare un clima politico già teso, distogliendo l’attenzione dai problemi concreti che famiglie e personale scolastico stanno affrontando“.

Macchiarulo invita quindi alla prudenza e al senso di responsabilità, sottolineando come eventuali sospetti sull’origine dell’incendio debbano essere portati all’attenzione delle autorità competenti e non trasformati in accuse o insinuazioni sui social: “Se qualcuno è in possesso di elementi utili alle indagini, ritengo che debba rivolgersi direttamente ai Carabinieri e riferire quanto sa. Non è accettabile alludere a fatti o persone senza disporre di elementi concreti che dimostrino un collegamento con quanto accaduto” Il consigliere ribadisce inoltre che il confronto politico, anche quando acceso, rappresenta una componente normale della vita democratica e non può essere automaticamente associato a episodi di illegalità.

Nella sua presa di posizione, l’esponente di Fratelli d’Italia richiama anche il ruolo istituzionale del Consiglio comunale, luogo deputato al dibattito e al confronto tra maggioranza e opposizione: “L’aula consiliare è il luogo nel quale ciascuno può esprimere liberamente le proprie opinioni. È normale che su questioni particolarmente importanti possano nascere discussioni animate, proprio perché si tratta di argomenti che interessano direttamente la comunità”.

Macchiarulo respinge quindi qualsiasi tentativo di collegare le posizioni politiche espresse dal centrodestra a comportamenti violenti o illegali: “Né io né i miei colleghi del centrodestra abbiamo mai pronunciato frasi offensive o minacciose nei confronti di qualcuno, né tantomeno abbiamo mai incoraggiato comportamenti contrari alla legge. Ritengo questa precisazione doverosa nei confronti di chi esprime giudizi senza conoscere i fatti”.

Il consigliere conclude il proprio intervento richiamando tutte le forze politiche a un atteggiamento di responsabilità e collaborazione: “L’obiettivo, sottolinea, dovrebbe essere quello di sostenere la comunità scolastica colpita dall’incendio, evitando contrapposizioni che rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già difficile. In circostanze come questa credo sia necessario mettere da parte le polemiche e dimostrare unità. La priorità deve essere quella di offrire un aiuto concreto a chi sta vivendo i disagi provocati dall’incendio, nel rispetto delle persone coinvolte e del lavoro delle autorità competenti”.

Last modified: Ottobre 13, 2026