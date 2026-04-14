Lo stato di avanzamento dei lavori sul Ponte dello Scolmatore

Written by Redazione• 7:07 pm• Pisa, Attualità

PISA – A seguito del guasto che ha compromesso il funzionamento del ponte sullo Scolmatore, infrastruttura strategica per il collegamento tra Pisa e Livorno e per il traffico nautico del Canale dei Navicelli, il territorio ha dato una risposta immediata e concreta.

Gli operatori economici locali si sono infatti messi prontamente a disposizione per contribuire alle attività di riparazione, garantendo non solo il ripristino della viabilità stradale, ma anche la continuità del passaggio delle imbarcazioni, elemento essenziale per la funzionalità del porto fluviale e dell’intero comparto della nautica. Nel corso della visita odierna al cantiere, il Presidente della Port Authority di Pisa ha potuto constatare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori, definendo l’intervento in atto come un vero e proprio esempio virtuoso di collaborazione e capacità operativa del territorio.

Un ringraziamento particolare va a Davide Mignaini (Seven Star), Maurizio Balducci (Overmarine Mangusta) e Claudio Rosso (Rossi Navi), imprenditori che hanno messo a disposizione competenze, mezzi e risorse per accelerare le operazioni di ripristino e a Claudio Nardecchia AD di AVR SPA.

L’intervento sul ponte dello Scolmatore assume oggi un significato ancora più rilevante: non si tratta solo di una riparazione tecnica, ma della dimostrazione concreta di come il sistema Navicelli sia in grado di reagire con tempestività ed efficacia anche nelle situazioni di criticità. “Quello che sta accadendo in queste ore – dichiara il Presidente – è la prova che esiste un tessuto imprenditoriale solido, responsabile e profondamente legato al territorio. La disponibilità immediata degli operatori ha consentito di intervenire non solo per la riapertura della viabilità, ma anche per garantire la continuità delle attività nautiche, evitando ricadute sull’intero sistema economico.”

La Port Authority di Pisa continuerà a monitorare le attività di ripristino, con l’obiettivo di riportare nel più breve tempo possibile il ponte alla piena operatività, confermando il ruolo strategico del Canale dei Navicelli come asse portante della blue economy toscana.

Last modified: Aprile 15, 2026