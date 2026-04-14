Alla primaria Quasimodo laboratori e incontri con “Oltre la Campanella”

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PISA – La scuola come spazio di incontro tra famiglie, studenti e territorio. Prosegue con successo il progetto“Oltre la Campanella”, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “N. Pisano” e le associazioni locali, con l’obiettivo di trasformare il tempo extrascolastico in un’occasione di socialità, condivisione e crescita.

Venerdì 17 aprile, alla scuola primaria Quasimodo di Calambrone, è in programma l’ultimo dei tre laboratori artigianali dedicati alla costruzione di aquiloni. Bambini e genitori lavoreranno insieme nelle diverse fasi di realizzazione, dal taglio alla decorazione, riscoprendo il valore della manualità e della collaborazione.

Ad accompagnare l’attività sarà una mostra di aquiloni allestita all’interno della palestra, trasformata per l’occasione in uno spazio espositivo. L’esperienza ha un costo di 7 euro a bambino.

Il progetto proseguirà con nuovi appuntamenti. Il 24 aprile è previsto un incontro formativo sulla comunicazione non verbale e sul riconoscimento dei comportamenti aggressivi, a cura di Donatella Piras, con l’obiettivo di promuovere relazioni più consapevoli ed empatiche.

In calendario anche un’iniziativa con il WWF dedicata alla scoperta del territorio e della fauna locale, mentre nel mese di maggio è previsto un appuntamento sulla tradizione pisana con le Magistrature dei Delfini e dei Dragoni. A settembre, infine, partirà un laboratorio rivolto agli studenti delle scuole medie, in collaborazione con il Salotto Culturale Massimiliano Giannini.

Parte delle attività è realizzata insieme all’associazione “L’Isola del possibile”, impegnata nella costruzione di una rete tra scuola, famiglie e comunità locale, con particolare attenzione ai bisogni delle nuove generazioni.

Per informazioni sul calendario completo è possibile consultare il sito dell’istituto.

Last modified: Aprile 14, 2026