L’Effemeride Pisana del primo marzo 2026

Domenica 1 marzo 2026, il Sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 18:05, le ore di luce solare sono 11 e 10 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 341mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Sant’Albino di Angers, vescovo
Vannes, Francia, verso il 496 – 1 marzo 550
Patrono di Commessaggio
Protettore dei poveri e dei prigionieri
Vescovo di Angers tra il 529 e il 550, è ricordato proprio per il suo impegno riformatore dentro la Chiesa ma anche per i numerosi richiami e le critiche ai costumi moralmente discutibili dei membri della nobiltà, soprattutto nell’ambito matrimoniale. Era nato verso il 469 a Vannes e aveva scelto la vita da monaco; nel 504 diventò abate facendosi notare per la testimonianza di vita cristiana. Fu il popolo stesso, vincendo le sue resistenze, che lo volle come vescovo di Angers. Partecipò ai Concili di Orléans che tra il 538 e il 549 regolarono diversi aspetti fondamentali della Chiesa dei Franchi. È ricordato come difensore dei poveri e dei prigionieri. Inoltre richiamò i signori merovingi al rispetto del vincolo matrimoniale. Morì il 1 marzo 550.
Oggi è il giorno di:
Giornata contro la discriminazione
Giornata di sensibilizzazione sull’endometriosi
Giornata internazionale delle donne di colore
Giornata mondiale della protezione civile
Giornata mondiale dei complimenti
Giornata mondiale delle fanerogame marine
La citazione del giorno:
Le malattie prolungate danno alla carne più piacere che dolore. (Epicuro)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Quando sono felice la mia felicità sta nello scoprire che è felicità C.G.
Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
E’ accaduto il primo marzo nel mondo:
- 1692 – Inizia il Processo alle streghe di Salem, in cui quattro donne sono accusate di stregoneria
- 1790 – Viene autorizzato il primo censimento negli Stati Uniti d’America
- 1815 – Napoleone Bonaparte rientra in Francia dal suo esilio sull’Isola d’Elba
- 1872 – Viene istituito il Parco nazionale di Yellowstone
- 1873 – La E. Remington and Sons inizia la produzione della prima macchina da scrivere da scrivania
- 1896 – Henri Becquerel espone all’Accademia delle scienze di Parigi la scoperta della radioattività
- 1912 – Albert Berry compie il primo lancio col paracadute da un aereo in movimento
- 1932 – USA: viene rapito il figlio dell’aviatore Charles Lindbergh
- 1938 – Viene fondata l’azienda Samsung
- 1943 – Seconda guerra mondiale: il “Panzer General” Heinz Guderian diventa ispettore generale delle truppe corazzate della Wehrmacht
- 1953 – Iosif Stalin viene colpito da un attacco di cuore; morirà quattro giorni dopo
- 1954 – Isole Marshall: nell’Atollo di Bikini gli USA sperimentano una bomba all’idrogeno da 20 megatoni, l’ordigno più potente mai fatto esplodere
- 1956 – La International Air Transport Association completa la bozza dell’alfabeto fonetico di radiotelefonia per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile
- 1961 – Vengono istituite le Frecce Tricolori nell’Aeroporto di Rivolto
- 1963 – Nascita ufficiale del Piccolo Coro dell’Antoniano, durante la quinta edizione dello Zecchino d’Oro
- 1966 – La sonda spaziale sovietica Venera 3 si schianta su Venere, diventando il primo veicolo ad atterrare sulla superficie di un altro pianeta
- 1969 – Jim Morrison, cantante del gruppo rock The Doors, viene arrestato mentre si esibiva in un concerto al Dinner Key Auditorium di Miami; Morrison verrà accusato ufficialmente per atti osceni, comportamento indecente, volgarità e ubriachezza molesta
- 1973 – Esce negli USA l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd
- 1974 – Scandalo Watergate: sette persone sono indiziate per il loro ruolo nell’infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia
- 1978 – La bara di Charlie Chaplin viene trafugata da un cimitero svizzero
- 1981 – In Irlanda del Nord i detenuti dell’IRA iniziano il loro secondo sciopero della fame
- 1983 – L’azienda svizzera Swatch presenta il suo primo orologio
- 2002
- Invasione statunitense dell’Afghanistan: nell’Afghanistan orientale prende il via l’Operazione Anaconda
- In molti Stati europei, tra cui l’Italia, le monete nazionali perdono definitivamente di validità e l’Euro diventa l’unica valuta scambiabile
- 2005 – Viene fondato a Vicenza il “Centro di Eccellenza per le Stability Police Units” (CoESPU), centro internazionale di formazione di forze di stabilizzazione di polizia dei Carabinieri
- 2006 – Con una cerimonia simultanea che coinvolge Roma e Torino, si accende la Fiamma paralimpica
- 2024 – Muore Akira Toriyama, autore del famosissimo manga Dragon Ball
La frase di oggi di Frate Indovino:
Chi conosce il trucco, non l’insegna
Questa non la sapevo:
Lord Byron aveva quattro oche addomesticate che lo seguvano ovunque, anche ai ricevimenti.
Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):
Finto tonto – chi finge di non capire ciò che non gli conviene
ENZO AVITABILE
Sassofonista, compositore e cantautore italiano
α 1 marzo 1955
SANDRO BOTTICELLI
α 1 marzo 1445 ω 17 maggio 1510
GENE GNOCCHI
Comico e presentatore tv italiano
RON HOWARD
α 1 marzo 1954
OSKAR KOKOSCHKA
α 1 marzo 1886 ω 22 febbraio 1980
MARCO VALERIO MARZIALE
α 1 marzo 40 ω Anno di morte: 104
GLENN MILLER
Musicista jazz e direttore d’orchestra statunitense
α 1 marzo 1904 ω 15 dicembre 1944
ALBERTO CASTAGNA
Giornalista e conduttore tv italiano
α 23 dicembre 1945 ω 1 marzo 2005
GABRIELE D’ANNUNZIO
α 12 marzo 1863 ω 1 marzo 1938
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” (Ed. Millelire Stampa Alternativa)
Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi)
Per La citazione del giorno fonte “Dizionario delle citazioni” (Ed. Vallardi)