L’Effemeride Pisana del primo marzo 2026

Domenica 1 marzo 2026, il Sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 18:05, le ore di luce solare sono 11 e 10 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 341mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Sant’Albino di Angers, vescovo

Vannes, Francia, verso il 496 – 1 marzo 550

Patrono di Commessaggio

Protettore dei poveri e dei prigionieri

Vescovo di Angers tra il 529 e il 550, è ricordato proprio per il suo impegno riformatore dentro la Chiesa ma anche per i numerosi richiami e le critiche ai costumi moralmente discutibili dei membri della nobiltà, soprattutto nell’ambito matrimoniale. Era nato verso il 469 a Vannes e aveva scelto la vita da monaco; nel 504 diventò abate facendosi notare per la testimonianza di vita cristiana. Fu il popolo stesso, vincendo le sue resistenze, che lo volle come vescovo di Angers. Partecipò ai Concili di Orléans che tra il 538 e il 549 regolarono diversi aspetti fondamentali della Chiesa dei Franchi. È ricordato come difensore dei poveri e dei prigionieri. Inoltre richiamò i signori merovingi al rispetto del vincolo matrimoniale. Morì il 1 marzo 550.

Oggi è il giorno di:

Giornata contro la discriminazione

Giornata di sensibilizzazione sull’endometriosi

Giornata internazionale delle donne di colore

Giornata mondiale della protezione civile

Giornata mondiale dei complimenti

Giornata mondiale delle fanerogame marine

La citazione del giorno:

Le malattie prolungate danno alla carne più piacere che dolore. (Epicuro)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Quando sono felice la mia felicità sta nello scoprire che è felicità C.G.

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)

E’ accaduto il primo marzo nel mondo:

1692 – Inizia il Processo alle streghe di Salem, in cui quattro donne sono accusate di stregoneria

1790 – Viene autorizzato il primo censimento negli Stati Uniti d’America

1815 – Napoleone Bonaparte rientra in Francia dal suo esilio sull’Isola d’Elba

1872 – Viene istituito il Parco nazionale di Yellowstone

1873 – La E. Remington and Sons inizia la produzione della prima macchina da scrivere da scrivania

1896 – Henri Becquerel espone all’Accademia delle scienze di Parigi la scoperta della radioattività

1912 – Albert Berry compie il primo lancio col paracadute da un aereo in movimento

1932 – USA: viene rapito il figlio dell’aviatore Charles Lindbergh

1938 – Viene fondata l’azienda Samsung

1943 – Seconda guerra mondiale: il “Panzer General” Heinz Guderian diventa ispettore generale delle truppe corazzate della Wehrmacht

1953 – Iosif Stalin viene colpito da un attacco di cuore; morirà quattro giorni dopo

1954 – Isole Marshall: nell’Atollo di Bikini gli USA sperimentano una bomba all’idrogeno da 20 megatoni, l’ordigno più potente mai fatto esplodere

1956 – La International Air Transport Association completa la bozza dell’alfabeto fonetico di radiotelefonia per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile

1961 – Vengono istituite le Frecce Tricolori nell’Aeroporto di Rivolto

1963 – Nascita ufficiale del Piccolo Coro dell’Antoniano, durante la quinta edizione dello Zecchino d’Oro

1966 – La sonda spaziale sovietica Venera 3 si schianta su Venere, diventando il primo veicolo ad atterrare sulla superficie di un altro pianeta

1969 – Jim Morrison, cantante del gruppo rock The Doors, viene arrestato mentre si esibiva in un concerto al Dinner Key Auditorium di Miami; Morrison verrà accusato ufficialmente per atti osceni, comportamento indecente, volgarità e ubriachezza molesta

1973 – Esce negli USA l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

1974 – Scandalo Watergate: sette persone sono indiziate per il loro ruolo nell’infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia

1978 – La bara di Charlie Chaplin viene trafugata da un cimitero svizzero

1981 – In Irlanda del Nord i detenuti dell’IRA iniziano il loro secondo sciopero della fame

1983 – L’azienda svizzera Swatch presenta il suo primo orologio

2002 Invasione statunitense dell’Afghanistan: nell’Afghanistan orientale prende il via l’Operazione Anaconda In molti Stati europei, tra cui l’Italia, le monete nazionali perdono definitivamente di validità e l’Euro diventa l’unica valuta scambiabile

2005 – Viene fondato a Vicenza il “Centro di Eccellenza per le Stability Police Units” (CoESPU), centro internazionale di formazione di forze di stabilizzazione di polizia dei Carabinieri

2006 – Con una cerimonia simultanea che coinvolge Roma e Torino, si accende la Fiamma paralimpica

2024 – Muore Akira Toriyama, autore del famosissimo manga Dragon Ball

La frase di oggi di Frate Indovino:

Chi conosce il trucco, non l’insegna

Questa non la sapevo:

Lord Byron aveva quattro oche addomesticate che lo seguvano ovunque, anche ai ricevimenti.

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Finto tonto – chi finge di non capire ciò che non gli conviene

Nati il primo marzo:

ENZO AVITABILE

Sassofonista, compositore e cantautore italiano

α 1 marzo 1955

SANDRO BOTTICELLI

Pittore italiano

α 1 marzo 1445 ω 17 maggio 1510

GENE GNOCCHI

Comico e presentatore tv italiano

α 1 marzo 1955

RON HOWARD

Regista e attore statunitense

α 1 marzo 1954

OSKAR KOKOSCHKA

Pittore austriaco

α 1 marzo 1886 ω 22 febbraio 1980

MARCO VALERIO MARZIALE

Poeta romano

α 1 marzo 40 ω Anno di morte: 104

GLENN MILLER

Musicista jazz e direttore d’orchestra statunitense

α 1 marzo 1904 ω 15 dicembre 1944

Deceduti il primo marzo:

ALBERTO CASTAGNA

Giornalista e conduttore tv italiano

α 23 dicembre 1945 ω 1 marzo 2005

GABRIELE D’ANNUNZIO

Poeta e scrittore italiano

α 12 marzo 1863 ω 1 marzo 1938

