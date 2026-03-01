Torna a Pisa la “Festa del Presente”. Lunedì 2 Marzo al Circolo Alhambra il Laboratorio di Maiuetica

Written by Antonio Tognoli• 12:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lunedì 2 marzo alle 21 presso il Circolo Alhambra di Pisa, in via Fermi 27, l’appuntamento con un Laboratorio di Maieutica reciproca, l’arte dell’interrogarsi di Danilo Dolci, condotto da Francesco Cappello. A organizzarlo sono il Comitato Coscienza critica di Pisa e il Coordinamento Resistente Pisano.

Il laboratorio sarà l’occasione per progettare insieme una nuova edizione, a Pisa, della “Festa del Presente”, iniziativa pubblica in passato organizzata e realizzata da cittadini e realtà associative del territorio allo scopo di sperimentare l’Economia del Dono.

Insegnante, educatore, autore di “Seminare domande. La sperimentazione della Maieutica di Danilo Dolci nella scuola”, studioso di modelli economici, Francesco Cappello è membro esecutivo del “Comitato No Guerra No Nato” e co-promotore dell’associazione “Per un mondo senza guerre” e della campagna “Mobilitiamoci contro il genocidio”.

Con la Maieutica reciproca Danilo Dolci (1924-1997), poeta, educatore e attivista della nonviolenza, detto il “Gandhi siciliano”, si fece promotore, negli anni ’50/’70 del ‘900, della partecipazione al dibattito pubblico e del riscatto della popolazione siciliana vessata da mafia e Stato. La cittadinanza è invitata.

