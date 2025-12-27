Pisa – Juventus 0-2. Un Pisa sfortunato cede nel quarto d’ora finale i tre punti ai bianconeri

Written by admin• 8:14 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Juventus espugna (2-0) la Cetilar Arena di Pisa al termine di una partita ben giocata dalla squadra nerazzurra che per lunghi tratti ha tenuto testa alla Juventus di Spalletti. Pisa poco fortunato nei momenti topici del match con l’incrocio dei pali colpito da Moreo nel primo tempo e il palo di Tramoni nella ripresa. I gol della Juventus sono arrivati nel quarto d’ora finale dove la squadra di Spalletti anche con un pò di fortuna ha trovato la via della rete con Kalulu prima e Yildiz nel recupero.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Gilardino deve rinunciare a Nzola squalificato e all’indisponibile Cuadrado, oltre che Stengs, Akinsanmiro e Meister febbricitante. Davanti a Semper ci sono alla fine capitan Caracciolo e Canestrelli con Calabresi che vince il ballottaggio con Bonfanti. A centrocampo al fianco di Aebischer il prescelto è questa volta il turco Vural con Tourè a destra e Angori a sinistra con Leris e Tramoni che avranno il compito di spaziare dietro all’unica punta Moreo.

QUI JUVE. Spalletti invece è costretto a lasciare a casa Conceicao e Cabal, oltre che a Pinsoglio, Gatti, Rugani e Vlahovic fermi ai box. Alla fine Spalletti sceglie un 3-4-2-1. Davanti a Di Gregorio ci sono Bremer, Kalulu e Kelly. Centrocampo di qualità con Locatelli, Thuram e Koopmeiners. McKennie recupera e viene inserito al fianco di Yildiz, un passo indietro rispetto all’unica punta Openda che vince il ballottaggio con David. Colpo d’occhio da pubblico delle grandi occasioni all’Arena che presenta il tutto esaurito.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Juventus nella classica casacca bianconera. I bianconeri conquistano subito un angolo da cui scaturisce la prima conclusione della gara di Cambiaso, sinistro altro sopra la traversa. Primo sussulto bianconero con il Pisa che cerca di prendere le misure all’avversario. Il primo ammonito della gara è Angori. Troppo frettoloso il giallo di Maresca per un fallo non cattivo sulla tre quarti. La Juventus mantiene l’iniziativa, con il Pisa che chiude tutti gli spazi. I bianconeri sono pericolosi al 17′ con un destro a giro di Yildiz, che sibila l’incrocio dei pali della porta di Semper. Poco dopo a provarci in casa Juve è Kelly, ma il suo cross dalla sinistra è sbilenco. A referto poco dopo anche Openda che devia a rete, un cross da sinistra, ma Semper è attento e blocca. Il Pisa prova a costruire l’azione sull’asse Leris – Moreo, cross di Angori da sinistra che però non trova nessuno in area. Dalla parte opposta brutta palla persa a centrocampo da Vural che da il via al contropiede di Yildiz, che con il destro calcia sull’esterno della rete. Maresca assegna il corner (senza esito) che però non c’è. Nella parte finale della prima frazione dopo un pò di sofferenza i nerazzurri mettono la testa fuori, con Aebischer che recupera un gran pallone sulla tre quarti, servendo Tramoni il cui tiro però viene respinto. Poco dopo la Juve si fa ancora prendere d’infilata sulla destra con Tourè che scappa via e va al cross, dove però sul secondo palo non arriva nessuno. Un vero peccato. Al minuto 44′ della prima frazione la più grande occasione della partita è del Pisa: traversone di Aebischer per la testa di Moreo, Di Gregorio è battuto, ma l’incrocio dei pali salva la Juve, che chiude la prima frazione (dopo un minuto di recupero) in sofferenza, rischiando ancora su una conclusione di Moreo, con Bremer che si immola sul sinistro del 32 di Gilardino. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO. Si riparte con i medesimi schieramenti nella ripresa, da una parte e dall’altra. Il Pisa parte forte. C’è subito una bella imbucata di Tramoni per Moreo, palla troppo lunga e veloce. Vural poco dopo si conquista una bella punizione dal limite. Angori se ne incarica con il sinistro, decisiva la deviazione di Bremer che permette alla palla di fare la barba all’incrocio. Pisa poco fortunato nelle conclusioni fino a qui. Ci prova ancora la formazione nerazzurra con un traversone di Tramoni da sinistra, palla che attraversa tutta l’area e termina a Tourè, il quale non trova lo spazio per la battuta. La Juve torna con il muso in avanti solo al 54′ quando Thuram va alla conclusione dal limite, palla alta sopra la traversa. La Juve soffre l’aggressività del Pisa. Tramoni di testa su cross di Tourè colpisce il palo a Di Gregorio battuto. Maresca su segnalazione dell’assistente aveva però già fermato il gioco. Spalletti cerca di cambiare l’inerzia del match inserendo Zhegrova e David per Locatelli già ammonito e Openda, impalpabile fino a quel momento. La spinta biaanconera assume più pericolosità con Kelly che con il sinistro dritto per dritto colpisce il palo. Brividi alla Cetilar Arena. Al 73′ purtroppo la Juve passa: cross da destra di McKennie palla in area che carambola su Calabresi e forse tocca la gamba di Kalulu e termina in porta. Gol fortunoso della formazione di Spalletti che comunque in qualche modo si ritrova avanti. Gilardino si gioca anche la carta Lorran che subentra a Leris. Aebischer invece fa spazio a Marin e all’83’ Buffon rileva uno stanchissimo Calabresi. Nella Juve invece spazio a Miretti e Kostic. I bianconeri soffrono un Pisa che rimane in partita fino all’ultimo. Tramoni si becca un giallo un pò generoso. Lorran prova ad impensierire la difesa bianconera. Ma la Juventus al 92′ trova il 2-0 in contropiede finalizzato da Yildiz dopo il bel controllo di Miretti che ha eluso l’intervento di Semper in uscita.

PISA – JUVENTUS 0-2

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 33 Calabresi (84′ 16 Buffon); 15 Tourè, 21 Vural (65′ 8 Hojholt), 20 Aebischer (78′ 6 Marin), 3 Angori (65′ 94 Bonfanti); 7 Leris (78′ 99 Lorran), 10 Tramoni; 32 Moreo. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 16 Buffon, 19 Esteves, 26 Coppola, 36 Piccinini, 39 Albiol, 44 Denoon, 72 Maucci, 76 Mbambi. All. Alberto Gilardino.

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly; 27 Cambiaso (86′ 21 Miretti), 5 Locatelli (60′ 11 Zhegrova), 19 Thuram, 8 Koopmeiners (86′ 18 Kostic), 22 McKennie, 10 Yildiz; 20 Openda (60′ 30 David). A disp. 1 Perin, 42 Scaglia, 14 Milik, 17 Adzic, 25 Joao Mario, 40 Rouhi, 44 Felipe. All. Luciano Spalletti

ARBITRO: Fabio Maresca. ASSISTENTI Bercigli-Bahri. 4 UOMO: Perenzoni. VAR Marini. AVAR Abisso.

RETI: 73′ Kalulu (J), 92′ Yildiz (J)

NOTE: Ammoniti Angori (P), Vural (P), Locatelli (J), Caracciolo (P), Tramoni (P). Angoli 2-8. Spettatori 12.640. Rec pt 1′; st 5′.

