L’Effemeride Pisana del 26 febbraio 2026

Giovedì 26 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:03 e tramonta alle 17:58, le ore di luce solare sono 10 e 55 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 338mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Alessandro di Alessandria, patriarca

Fu patriarca di Alessandria tra il 313 e il 328 e si trovò a guidare la Chiesa egiziana nel momento in cui la comunità si trovò ad affrontare le ferite che stava lasciando la dottrina del prete Ario, ordinato dal predecessore di Alessandro, Achilla. Il nuovo patriarca si rivolse al sacerdote che stava diffondendo le sue concezioni errate con tono paterno invitandolo a ripensare alle sue posizioni. Ma di fronte al rifiuto di Ario Alessandro dovette fare pressione sull’imperatore Costantino perché convocasse un Concilio: si tenne a Nicea nel 325.

Oggi è il giorno di:

Giorno della liberazione del Kuwait

La citazione del giorno:

Un uomo saggio crea più occasioni di quante ne trova. (Francis Bacon)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Alessio ti amo tanto! però sei stato 15/6/90 stronzo by XXX

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Prometto di non dire più che i socialisti rubano. In cambio i socialisti potrebbero smettere di rubare. (Paolo Hendel)

E’ accaduto il 26 febbraio nel mondo:

1606 – Scoperta l’Australia ad opera del navigatore olandese Willem Janszoon

1815 – Napoleone fugge dall’Isola d’Elba

1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico

1935 – Viene costituita la Luftwaffe

1956 – Termina il XX Congresso del PCUS, in cui Nikita Krusciov inizia la “destalinizzazione” dell’Unione Sovietica

1991 Guerra del Golfo: su Radio Baghdad, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait Tim Berners-Lee rilascia WorldWideWeb, il primo browser ed editor web WYSIWYG

1999 – Viene lanciato il Pentium III

2006 – Giornata di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino

La frase di oggi di Frate Indovino:

Imparate ad apprezzare il silenzio salutare

Questa non la sapevo:

Elvis era piuttosto suscettibile riguardo alla sua altezza e portava rialzi nascosti nelle scarpe per sembrare più alto

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Rampichino – persona che s’industria in ogni modo per riuscire ad emergere e affermarsi

Nati il 26 febbraio:

BUFFALO BILL

Cacciatore statunitense, impresario circense

α 26 febbraio 1846 ω 10 gennaio 1917

JOHNNY CASH

Cantante country statunitense

α 26 febbraio 1932 ω 12 settembre 2003

VICTOR HUGO

Scrittore francese

α 26 febbraio 1802 ω 22 maggio 1885

LEVI STRAUSS

Imprenditore tedesco-statunitense, fondatore del brand d’abbigliamento Levi Strauss & Co.

α 26 febbraio 1829 ω 26 settembre 1902

Deceduti il 26 febbraio:

JEF RASKIN

Informatico statunitense, inventore del Macintosh

α 9 marzo 1943 ω 26 febbraio 2005

