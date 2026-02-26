L’Effemeride Pisana del 26 febbraio 2026

Giovedì 26 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:03 e tramonta alle 17:58, le ore di luce solare sono 10 e 55 minuti
Santo del giorno:
Sant’Alessandro di Alessandria, patriarca
Fu patriarca di Alessandria tra il 313 e il 328 e si trovò a guidare la Chiesa egiziana nel momento in cui la comunità si trovò ad affrontare le ferite che stava lasciando la dottrina del prete Ario, ordinato dal predecessore di Alessandro, Achilla. Il nuovo patriarca si rivolse al sacerdote che stava diffondendo le sue concezioni errate con tono paterno invitandolo a ripensare alle sue posizioni. Ma di fronte al rifiuto di Ario Alessandro dovette fare pressione sull’imperatore Costantino perché convocasse un Concilio: si tenne a Nicea nel 325.
Oggi è il giorno di:
Giorno della liberazione del Kuwait
La citazione del giorno:
Un uomo saggio crea più occasioni di quante ne trova. (Francis Bacon)
E’ accaduto il 26 febbraio nel mondo:
- 1606 – Scoperta l’Australia ad opera del navigatore olandese Willem Janszoon
- 1815 – Napoleone fugge dall’Isola d’Elba
- 1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside, il primo film a colori proiettato in pubblico
- 1935 – Viene costituita la Luftwaffe
- 1956 – Termina il XX Congresso del PCUS, in cui Nikita Krusciov inizia la “destalinizzazione” dell’Unione Sovietica
- 1991
- Guerra del Golfo: su Radio Baghdad, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait
- Tim Berners-Lee rilascia WorldWideWeb, il primo browser ed editor web WYSIWYG
- 1999 – Viene lanciato il Pentium III
- 2006 – Giornata di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino
BUFFALO BILL
Cacciatore statunitense, impresario circense
α 26 febbraio 1846 ω 10 gennaio 1917
JOHNNY CASH
α 26 febbraio 1932 ω 12 settembre 2003
VICTOR HUGO
α 26 febbraio 1802 ω 22 maggio 1885
LEVI STRAUSS
Imprenditore tedesco-statunitense, fondatore del brand d’abbigliamento Levi Strauss & Co.
α 26 febbraio 1829 ω 26 settembre 1902
JEF RASKIN
Informatico statunitense, inventore del Macintosh
α 9 marzo 1943 ω 26 febbraio 2005
