Juventus – Pisa, tutte le info sui biglietti

PISA – La Società Juventus FC informa che è già attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Juventus-Pisa, programmata per il weekend 6-8 marzo 2026 ma ancora in attesa di calendarizzazione ufficiale e definitiva.
Secondo quanto disposto dalle Autorità competenti la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà riservata esclusivamente ai possessori di Tessera del Tifoso della Società Pisa Sporting Club. Le vendite dei biglietti per tale settore, capienza 2.099 posti (1.016 nel primo anello; 1.083 nel secondo anello) terminerà improrogabilmente alle ore 19 del giorno antecedente la gara.
Prezzo del biglietto euro 39 (+ commissioni web). I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Web di Juventus al Link: https://tickets.juventus.com/it/calendar/events/?f=1
La Società Juventus FC informa inoltre che, in relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, i tifosi nerazzurri potranno far pervenire le istanze di introduzione materiale da tifo presso l’Allianz Stadium, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo e-mail richiesta.striscioni@juventus.com
Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato sul sito dell’O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO del Pisa S.C..Last modified: Febbraio 26, 2026