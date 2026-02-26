Pisa – Bologna: tutti i precedenti

Written by admin• 8:11 am• Pisa SC

PISA – Non è un avversario storicamente favorevole per i colori nerazzurri, il Bologna che lunedì 2 marzo prossimo renderà visita al Pisa alla “Cetilar Arena”, visto che le due formazioni si sono sinora incontrate in tre Campionati di Serie A e cinque Tornei Cadetti e, nelle sole tre sfide andate in scena alla allora “Arena Garibaldi” nella Massima Divisione, i nerazzurri hanno raccolto solo un pari a fronte di due sconfitte, mentre il computo totale tra le due Serie – e compreso il 4-0 a favore dei felsinei nella gara di andata della presente stagione – parla di 8 affermazioni dei rossoblù rispetto a 6 pari e 3 vittorie dei toscani, con anche il bilancio delle reti realizzate a pendere (19 a 13) a favore degli emiliani.

di Giovanni Manenti

Il primo confronto in Serie A tra le due formazioni risale al 27 aprile 1969 per la 27esima giornata, che il Pisa affronta da terz’ultimo in Classifica con 19 punti a pari merito con Varese e Vicenza. ma reduce dall’aver imposto il pari per 0-0 al Cagliari in lotta per lo Scudetto,.mentre il Bologna è decimo a quota 23 a pari merito con il Palermo, margine tra le due squadre che si dilata dopo l’affermazione dei rossoblù grazie ad una rete di Savoldi a poco più di 10′ dal termine, una battuta d’arresto fondamentale per il destino dei nerazzurri, che raccolgono solo un altro punto nelle successive tre giornate, così da concludere penultimi con 20 punti, ed i felsinei viceversa noni a quota 29.

Per vedere le due squadre affrontarsi di nuovo all’ombra della Torre Pendente nella Massima Divisione occorre però attendere quasi 20 anni, in quanto “L’era Anconetani” coincide con il peggior periodo della gloriosa Storia rossoblù che, proprio mentre il Pisa ritorna in A al termine del Torneo Cadetto 1981-’82, incappa in due retrocessioni consecutive dalla Massima Serie alla C1, pur con l’immediata risalita in Serie B, il che sta a significare che rossoblù e nerazzurri si sfidino due volte fra i Cadetti nei Campionati 1984-’85 e 1986-’87 che vedono in entrambi i casi il Pisa conquistare la Promozione.

Salto di Categoria che il Bologna viceversa ottiene la stagione seguente, così che si giunge alla prima giornata del Campionato 1988-’89 in programma il 9 ottobre 1988 ed a festeggiare sono ancora gli ospiti, che si impongono per 2-0 con entrambe le reti messe a segno in apertura e chiusura della prima frazione di gioco, da Lorenzo e Marronaro rispettivamente, risultato che mette le premesse per la retrocessione dei toscani a fine stagione, penultimi con 23 punti, mentre al Bologna – che nella doppia sfida raccoglie 4 punti, essendosi imposto 1-0 anche al ritorno al “Renato Dall’Ara” – il confronto coi nerazzurri consente di centrare la salvezza, avendo concluso il Campionato con 29 punti e solo due lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Dopo l’ennesima immediata risalita del Pisa a conclusione della successiva stagione, ecco che il Calendario pone nuovamente di fronte nerazzurri e rossoblù alla prima giornata, con la differenza che stavolta l’andata si gioca nel Capoluogo emiliano, così che il match all’Arena Garibaldi si svolge il 27 gennaio 1991 alla prima di ritorno, con le due squadre in lotta per non retrocedere, il Bologna terz’ultimo con 12 punti ed il Pisa un gradino più su a quota 14, così che il risultato di 2-2 incide non poco sull’esito del Torneo per i nerazzurri che, portatisi in vantaggio per 2-0 grazie ai centri di Padovano e Neri, vengono raggiunti nel finale dalle reti di Turkyilmaz e Cabrini, dopo che lo stesso Padovano aveva fallito un calcio di rigore, visto che a fine stagione entrambi i Club retrocedono, i nerazzurri terzultimi con 22 punti ed i felsinei addirittura fanalino di coda a quota 18.

Per completezza d’informazione occorre ricordare anche i cinque precedenti andati in scena nel Torneo Cadetto, i primi dei quali nei ricordati Campionati 1984-’85 (4-0 a metà febbraio 1985, con reti di Giovannelli, Kieft, Berggreen e Galli) e 1986-’87 (2-3 di metà maggio 1987, con i rossoblù avanti 2-0 grazie a Quaggiotto e Luppi, solo per essere raggiunti da Cecconi e Cuoghi, prima della rete decisiva di Pradella al 90′), cui se ne aggiungono due consecutivi nei Tornei 1991-’92 (pari a reti bianche 0-0) e 1992-’93 (0-1, deciso da una rete di Turkyilmaz), stagione che vede il Bologna retrocedere per la seconda volta nella propria Storia in Serie C1, identica sorte che tocca al Pisa l’anno seguente, per poi ritrovarsi di nuovo all’ultima giornata di andata del Campionato 2007-’08, con l’incontro a concludersi sul punteggio di 0-0, mentre a fine stagione i rossoblù ottengono la Promozione diretta in A, mentre i nerazzurro accedono ai Playoff, eliminati dal Lecce al primo turno.

Al tirar delle somme, pertanto, fra Campionati di Serie A e B i confronti fra le due squadre all’ombra della Torre Pendente divengono 8, con una sola affermazione del Pisa, rispetto a 3 pari e 4 vittorie ospiti, a conferma di un avversario quanto mai ostico.

Riepilogo gare Pisa-Bologna all’Arena Garibaldi in Serie A (un pari e due successi Bologna):

27.04.1969 – 27.a giornata: Pisa – Bologna 0-1 (79’ Savoldi)

09.10.1988 – 1.a giornata: Pisa – Bologna 0-2 (2’ Lorenzo, 45’ Marronaro)

27.01.1991 – 18.a giornata: Pisa – Bologna 2-2 (17’ Padovano, 69’ Neri; 83’ rig. Turkyilmaz, 90’ Cabrini)

Riepilogo gare Pisa-Bologna all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto (una vittoria Pisa, due pari ed altrettante vittorie Bologna):

17.02.1985 – 21.a giornata: Pisa – Bologna 4-0 (31’ Giovannelli, 82’ Kieft, 86’ Berggreen, 90°’ Galli)

17.05.1987 – 33.a giornata: Pisa – Bologna 2-3 (50’ Cecconi, 75’ Cuoghi; 44’ Quaggiotto, 47’ Luppi, 90’ Pradella)

01.12.1991 – 14.a giornata: Pisa – Bologna 0-0

01.11.1992 – 9.a giornata: Pisa – Bologna 0-1 (80’ Turkyilmaz)

19.01.2008 – 21.a giornata: Pisa – Bologna 0-0

