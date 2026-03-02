L’Effemeride Pisana del 2 marzo 2026

Written by Antonio Tognoli• 5:43 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 2 marzo 2026, il Sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 18:06, le ore di luce solare sono 11 e 13 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 342mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Sant’Agnese di Boemia principess, badessa

Praga, Repubblica Ceca, 1211 – 2 marzo 1282

Figlia del sovrano boemo Otakar I, Agnese nacque a Praga nel 1211. Nel 1220, essendo promessa sposa di Enrico VII, figlio di Federico II di Svevia, Agnese fu condotta a Vienna ove visse sino al 1225 quando, rotto il fidanzamento, tornò a Praga per consacrarsi a Dio. Grazie ai Frati Minori, venne a conoscenza della vita spirituale di Chiara d’Assisi. Rimase affascinata da questo modello e decise di imitarne l’esempio. Fondò il monastero di San Francesco per le «Sorelle Povere o Damianite» nel 1234. Insieme a Santa Chiara si adoperò per ottenere l’approvazione di una nuova ed apposita regola che ricevette e professò. Agnese divenne badessa del monastero, ufficio che conservò per tutta la vita. Morì il 2 marzo 1282. Numerosi miracoli furono attribuiti alla principessa badessa che venne beatificata da Pio IX nel 1874 e canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1989.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale del salvataggio dei gatti

Giornata internazionale del benessere mentale degli adolescenti

Giornata mondiale del tennis

La citazione del giorno:

L’amore è come la biancheria: tanto più dolce quanto più spesso si cambia. (Phineas Fletcher)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Se mai mi tradirai, io sarò sempre di te perché noi siamo una sola cosa per Alessia da Luchy / Bisogna studiare ma il mio sguardo è sempre rivolto a te, a te come sei lontna T.V.B. Luchy Alessia T.V.B.

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Se Dio avesse voluto che l’uomo volasse l’avrebbe fatto nascere con un biglietto. (Mel Brooks)

E’ accaduto il primo marzo nel mondo:

537 – Inizia l’Assedio di Roma

629 – Maometto compie a La Mecca la ʿUmrat al-qaḍāʾ

1717 – The Loves of Mars and Venus diventa il primo balletto eseguito in Inghilterra

1807 – Abolizionismo: il Congresso degli Stati Uniti d’America approva un atto per cui è «proibita l’importazione di schiavi in qualsiasi porto o luogo all’interno della giurisdizione degli Stati Uniti […] da qualsiasi regno, luogo o nazione estera»

1818 – L’archeologo italiano Giovanni Battista Belzoni scopre l’ingresso della Piramide di Chefren

1855 – Alessandro II di Russia diventa zar della Russia

1903 – A New York apre il Martha Washington Hotel: è il primo albergo riservato esclusivamente alle donne

1933 – Il film King Kong viene presentato per la prima volta a New York

1936 – Guerra d’Etiopia: si conclude la battaglia dello Scirè con una vittoria italiana

1949 – James Gallagher atterra con il suo Boeing B-50 Superfortress Lucky Lady II a Fort Worth dopo aver compiuto il primo giro del mondo aereo senza scalo in 94 ore e un minuto

1951 – Si gioca a Boston il primo NBA All-Star Game

1962 – Wilt Chamberlain dei Philadelphia Warriors segna 100 punti in una partita contro i New York Knicks, battendo diversi record dell’NBA

1969 – Si svolge a Tolosa il primo volo sperimentale del Concorde

1974 – In Spagna l’anarchico catalano Salvador Puig Antich e il criminale comune tedesco-orientale Georg Michael Welzel (meglio noto come Heinz Ches) sono le ultime due persone a essere giustiziate mediante il metodo della garrota

1978 – Il cecoslovacco Vladimír Remek è il primo astronauta non appartenente a Unione Sovietica o USA ad andare nello spazio, a bordo della Sojuz 28

1987 – La Chrysler acquisisce la American Motors

1998 – I dati della Sonda Galileo indicano che su Europa, una delle lune di Giove, ci sono oceani liquidi sotto una spessa crosta di ghiaccio

2002 – Gli USA danno il via all’Operazione Anaconda contro i Talebani e Al Qaida in Afghanistan

2003 – Presso Castiglion Fiorentino, durante un normale controllo su un vagone ferroviario, ha luogo una sparatoria tra gli agenti della PolFer e il brigatista Mario Galesi, che resterà ucciso insieme al sovrintendente della PolFer Emanuele Petri; l’azione porterà tuttavia alla cattura della brigatista Nadia Desdemona Lioce

2004 Grazie ai dati del rover Opportunity, la NASA conferma che in passato era presente l’acqua su Marte Il rapporto preliminare delle squadre di ispezione delle Nazioni Unite, confermato nel settembre 2004, dichiara che l’Iraq non ha posseduto armi di distruzione di massa di una certa rilevanza dopo il 1994

2008 Viene battuto il record di velocità su rotaia italiano: 355 km/h sulla linea ad alta velocità Milano – Bologna Dopo quasi quarant’anni dalla sua morte, alle ore 23:19 della notte fra il 2 e il 3 marzo, viene esumata la salma di San Pio da Pietrelcina

2011 – Viene presentato l’iPad 2 presso lo Yerba Buena Center di San Francisco

La frase di oggi di Frate Indovino:

Non c’è tizzone che non abbia il suo fumo

Questa non la sapevo:

Nella regione tedesca della Foresta Nera le famiglie devote apparecchiano un posto in più sulla tavola natalizia per la Madonna.

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Faccia da culo – individuo oltemodo impertinente, sfacciato, che non ha ritegno né pudore, che non prova disagio né imbarazzo nel comportarsi in modo irriguardoso

Nati il 2 marzo:

JON BON JOVI

Cantante e musicista statunitense

α 2 marzo 1962

DANIEL CRAIG

Attore inglese

α 2 marzo 1968

MIKHAIL GORBACIOV

Statista russo

α 2 marzo 1931 ω 30 agosto 2022

JOHN IRVING

Scrittore e sceneggiatore statunitense

α 2 marzo 1942

VITTORIO POZZO

Allenatore di calcio italiano

α 2 marzo 1886 ω 21 dicembre 1968

Deceduti il 2 marzo:

GILLO DORFLES

Critico d’arte e pittore italiano

α 12 aprile 1910 ω 2 marzo 2018

