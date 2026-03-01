Oscar Hiljemark: “Siamo preparati per affrontare una squadra forte come il Bologna”

Written by Antonio Tognoli• 7:19 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia del Monday Night contro il Bologna alla Cetilar il mister del Pisa Sporting Club Oscar Hiljemark ha incontrato i giornalisti nella sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

FLASH BACK. “Ero arrabbiato dopo la partita di lunedì, ma non si può tornare indietro e solo migliorare e per questo abbiamo lavorato in settimana su dove abbiamo sbagliato soprattutto nell’atteggiamento e nell’intensità dei giocatori indipendentemente dal modulo di gioco“.



SULLA FORMAZIONE. “Per quanto riguarda la formazione devo ancora decidere alcuni ruoli ma l’unica cosa di cui sono sicuro è che siamo preparati per affrontare una squadra forte come il Bologna, mentre sul piano fisico Vural è rientrato in gruppo anche se non è ancora disponibile così come Scuffet, mentre per Denoon non posso fare previsioni al momento“.

REALI DIFFICOLTA’. “Sapevamo che non era facile per una squadra come il Pisa affrontare dopo 34 anni la Serie A, il che vale ancora di più per i nuovi arrivati che vengono anche da situazioni di campionati diversi e non conoscono il calcio italiano ed hanno bisogno di tempo per adeguarsi“.

SONO FIDUCIOSO. “Noi eravamo andati a Firenze convinti di fare una buona partita e viceversa non è stata affrontata come si doveva, salvo migliorare nel secondo tempo il che mi da fiducia per domani, cercando di avere la mente più libera possibile sperando anche di avere delle situazioni favorevoli che potrebbero dare fiducia al gruppo“.

GUARDIAMO A NOI. “In questo momento non contano tanto i risultati degli altri quanto il fatto di dover vincere noi poiché altrimenti le sconfitte altrui non valgono a niente, ragion per cui la decisione sulla formazione sarà in base anche alla voglia dei giocatori di credere nella salvezza, cosa che in allenamento lo vedo in tutti i ragazzi, nonostante che il Pisa abbia sinora vinto una sola partita ed in questo momento dobbiamo stare attenti in ogni fase della partita, soprattutto nell’approccio per poi riuscire a cambiare l’inerzia della partita“.

RIGORE NON DATO. “Relativamente al calcio di rigore non concesso a Meister a Firenze purtroppo non è una cosa su cui posso intervenire, se l’arbitro non l’ha fischiato non è mio compito, io devo solo lavorare su quello in cui posso incidere“.

SULLA DIFESA. “Per quanto concerne le reti subite sinora sono soddisfatto del comportamento della difesa, pur essendo consapevole di poterci essere margini di miglioramento sperando da domani di eliminare il maggior numero di errori possibili“.

SUL BOLOGNA, “Le qualità del Bologna le conosciamo soprattutto sulle fasce ma siamo preparati a come affrontarla“.

SULLA FORMAZIONE. “In porta c’è un ballottaggio tra Semper, che si è allenato tutta la settimana e Nicolas che ha fatto molto bene a Firenze, sperando anche nell’aiuto del pubblico che ci ha sempre sostenuto dall’inizio della stagione“.

