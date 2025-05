Le iniziative di Maggio ad Oasi Lipu Massaciuccoli

Written by admin• 3:14 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Maggio in Festa è il programma di iniziative che l’Oasi Lipu Massaciuccoli, in collaborazione con il Parco regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli propone nel mese di maggio, dedicato a grandi e piccoli per passare occasioni in natura nel momento del pieno splendore della primavera.

Sabato 10 maggio: “Birdwatching in Canoa”

Escursione guidata in canoa e kayak tra i canali della palude e del Lago di Massaciuccoli dedicata al birdwatching, con una merenda finale offerta a tutti i partecipanti.

Partenza ore 16.30, su prenotazione.

17-18 Maggio: Festa nazionale delle Oasi Lipu, con due iniziative:

Sabato 17: “Il Risveglio della Palude”

Escursione alle prime luci dell’alba sul Lago di Massaciuccoli a bordo dei caratteristici barchini da palude, provvisti di silenziosi motori elettrici, per assistere alla magia del risveglio della natura nei luoghi che hanno ispirato il Maestro Puccini. Ritrovo ore 5.00, colazione sul lago offerta a tutti i partecipanti. Su prenotazione.



Domenica 18: “Liberi di volare”

Escursione a piedi nella Riserva e nella campagna di Massaciuccoli fino a raggiungere la Villa Ginori che si affaccia sul lago, dove sarà possibile ammirare il particolare giardino esotico e assistere all’emozionante liberazione di rapaci e uccelli acquatici, curati e riabilitati al volo nei Centri di recupero Fauna della Lipu. Rientro al porto di Massaciuccoli in battello. Ritrovo ore 9.30, su prenotazione.



Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli – Tel. 0584 975567 – Mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it

Last modified: Maggio 5, 2025