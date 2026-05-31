Written by Maggio 31, 2026 5:23 pm Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Barca insabbiata al largo della Penisola dei Gabbiani. Guardiaparco al lavoro per evitare danni ambientali

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PISA – Un natante da diporto si è insabbiato al largo di Bocca di Serchio, davanti all’arenile a sud della Penisola dei Gabbiani. L’episodio è avvenuto sabato sera, quando l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua, costringendo l’equipaggio ad abbandonare lo scafo e a chiedere l’intervento della Capitaneria di Porto.

Nella giornata di domenica i Guardiaparco si sono recati sul posto per verificare la situazione. Durante il sopralluogo è stato constatato che la barca è rimasta insabbiata e inclinata. L’area continuerà a essere monitorata con particolare attenzione, soprattutto per escludere possibili fenomeni di inquinamento dovuti a eventuali perdite di carburante in mare.

Nel corso delle verifiche sono stati inoltre trovati e raccolti sulla spiaggia alcuni razzi di soccorso nautico scaduti e abbandonati.

Nelle prossime settimane i Guardiaparco effettueranno servizi specifici di monitoraggio del litorale, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti scorretti e non consentiti dal regolamento del Parco, che potrebbero mettere a rischio i delicati equilibri naturalistici e la biodiversità dell’area.

Fondamentale, anche alla luce dell’esiguità del personale, sarà il contributo dei cittadini attraverso segnalazioni tempestive di eventuali situazioni critiche o comportamenti non corretti.

Last modified: Maggio 31, 2026
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