L’assessore Pesciatini incontra un gruppo di studenti di origine italo-americana in soggiorno studio a Pisa

Scritto da admin• 11:50 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – L’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, ha incontrato mercoledì 12 luglio, a Palazzo Gambacorti un gruppo di studenti statunitensi proveniente degli Stati di New York e del North Carolina.

L’assessore ha salutato i ragazzi accogliendoli in Sala Baleari dove ha illustrato gli affreschi che appartengono alla storia pisana, per poi accompagnarli in una visita guidata di Palazzo Gambacorti, fornendo quindi agli studenti un quadro dei principali monumenti e dei principali luoghi di interesse storicoartistici e culturali presenti a Pisa. Infine ha scmbiato con loro opinioni sulla città, augurando loro un soggiorno piacevole e di interesse per gli studi.

Gli studenti accompagnati dalla direttrice dell’Istituto Linguistico Mediterraneo di Pisa, Rossana Filippeschi, partecipano al Programma Ponte che si tiene ormai da 24 anni in Italia (negli ultimi 5 a Pisa) e si rivolge a studenti della Scuola Superiore e dell’Università, provenienti da famiglie di origine italo-americana.

Il Programma è promosso negli Stati Uniti dall’AIAE (Association of Italian American Educators) ed in Italia dall’Istituto Linguistico Mediterraneo di Pisa con borse di studio, di cui una dedicata anche quest’anno alla memoria del Prof. Franco Mosca. La Presidente dell’AIAE, Josephine Majetta Buscaglia, è una Testimonial della Fondazione ARPA e tiene un programma radio alla Radio Hofstra di New York. L’Istituto linguistico Mediterraneo di Pisa è partner nell’organizzazione del soggiorno in cui gli studenti partecipanti possono conoscere la cultura italiana sia durante le lezioni che durante le numerose attività extra scolastiche, come gite e visite ai musei, incontri.

Last modified: Luglio 12, 2023