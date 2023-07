In Piazza Cavallotti la presentazione di “Chiamatemi Marconi” di Athos Bigongiali

Scritto da admin• 11:40 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Nuovo appuntamento con “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, che giovedì 13 luglio alle 21.15, presso la libreria ERASUM di Pisa, in Piazza Felice Cavallotti, ospiterà la presentazione del libro di Athos Bigongiali e Oreste Verrini, “Chiamatemi Marconi. Storie di mare” (Edizioni ETS).



L’evento, che si inserisce all’interno della rassegna estiva organizzata dalla Libreria Erasmus con la partecipazione delle case editrici indipendenti di Pisa, vedrà la partecipazione, insieme agli autori, dello scrittore Pierantonio Pardi e dell’attore Paolo Gommarmeli, che arricchirà la serata con la lettura di alcune pagine del libro. «Il mare è il luogo deputato del viaggio. Lo è fin dai tempi antichi e lo è rimasto e non c’è cielo né terra che regga il confronto: il vero, classico viaggio è per mare».

È partendo da questa affermazione che si apre il libro scritto per Edizioni ETS da Athos Bigongiali e Oreste Verrini, che ha inaugurato Gunga Din, la collana diretta da Franco Cardini e Alessandro Agostinelli dedicata al tema del viaggio. Il libro è una raccolta di racconti di mare che ripercorre le incredibili avventure vissute dal marinaio Renzo, chiamato Il Marconi, partito dai monti della Garfagnana, in un’epoca, quella tra gli anni ’60 e gli anni ’90, così lontana dal nostro odierno sentire, da potersi definire quasi «mitica».

Singapore, Patagonia, India, Canada, Amazzonia e Mar dei Caraibi diventano lo sfondo di inseguimenti, imboscate, tempeste e naufragi, ai quali si intrecciano risse, racconti di fantasmi, apparizioni, incontri con popoli indigeni e gesta di mitici capitani.

Storie reali che, per quanto surreali e ingigantite dal passaparola possano sembrare, sono tutte vere perché, come dice, alla fine del libro, l’ufficiale marconista partito dall’Appenino per vedere il mondo, «i marinai non raccontano mai bugie».

Athos Bigongiali, scrittore, fa il suo esordio narrativo con Una città proletaria (Sellerio, 1989), da cui è stato tratto anche uno spettacolo teatrale. Autore di numerosi libri, ha pubblicato Avvertimenti contro il mal di terra (1990), Veglia irlandese (1992) e Lettera al Dr. Hyde di R.L. Stevenson (1994). Tra le sue numerose pubblicazioni anche Le ceneri del Che (1996), Ballata per un’estate calda (1998), Pisa una volta. Una storia

illustrata (2000), Il Clown (2006) e L’ultima fuga di Steve Mc Queen (2009). Autore di dieci radiodrammi per la RAI, Athos Bigongiali collabora alle pagine culturali di vari giornali e riviste ed è membro di giuria di vari Premi Letterari.



Oreste Verrini, laureato in Economia e Commercio all’Università di Pisa, dove insegna, vive da tempo in Lunigiana, spostandosi spesso in Garfagnana. Nel 2019 ha pubblicato per Fusta Editore Madri Sulle orme del pittore Pietro da Talada lungo l’Appennino Tosco Emiliano, vincendo nel 2021 il premio nazionale Franco Piccinelli. È coautore del programma radiofonico Passi Paesi Parole – narrazioni a mezzacosta, dedicato alle problematiche delle Aree interne e dei territori montani.

