L’anticipo. Il Modena cala il tris a Cremona ed è già a punteggio pieno. Doppio Olzer e Caso mandano in orbita Galloppa

Written by Redazione• 6:42 am• Pisa SC

PISA – Il Modena cala il tris allo Zini (3-0) e costringe la Cremonese al suo secondo KO di fila dopo la sconfitta ad Empoli. I “canarini” di mister Galloppa invece danno il primo segnale vero al campionato inanellando la seconda vittoria consecutiva, entrambe ottenute lontano dal Braglia dopo il primo successo a Benevento (2-1) ottenuto in rimonta.

Stupisce la facilità con cui i gialloneri arrivano in zona gol realizzando tre gol di ottima fattura con Olzer (doppietta) sugli scudi che dopo 45′ porta i suoi all’intervallo sul 2-0 e Caso nella ripresa firma il tris chiudendo definitivamente il match.

La Cremonese invece fa troppo poco e dopo due giornate conferma le difficoltà di inizio stagione per le squadre retrocesse dalla serie A. Nonostante i cambi ad inizio ripresa la squadra grigiorossa ha fatto vedere una manovra lenta e poco incisiva meritando la sconfitta.

Last modified: Agosto 29, 2026