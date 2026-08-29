Il Catanzaro e l’abbraccio di 700 tifosi prima della partenza per Pisa. Nel settore ospiti saranno più di 200 i tifosi che seguiranno la squadra calabrese

Written by Redazione• 7:33 am• Pisa SC

PISA – Cancellare una partenza in salita. Come i nerazzurri anche il Catanzaro arriva alla gara della Cetilar Arena dopo la sconfitta nella gara di esordio del campionato al “Romeo Menti” di Vicenza. Un 3-2 rocambolesco contro i biancorossi, maturato negli ultimi minuti dopo che la squadra di Gorgone era passata in vantaggio per ben due volte.

Contro il Pisa il tecnico ex lucchese Gorgone dovrà rinunciare a Pafundi in quello che dovrebbe essere un iniziale 3-4-2-1. Davanti a Pigliacelli dovrebbe essere confermato il trio formato da Ruggero, Antonini e Frosinini. Candela e l’ex nerazzurro Marco D’Alessandro (nella foto Pisanews), agiranno da esterni alti con Mosti e Petriccione a presidiare la zona nevralgica del campo. Iemmello e Alesi saranno schierati dietro l’unica punta che dovrebbe essere Emanuele Pecorino arrivato dal SudTirol.

Anche Marco Imparato l’ultimo arrivato in casa Catanzaro (è un ritorno a casa), si è unito al gruppo giallorosso nella giornata di venerdì quando la squadra ha ricevuto il caloroso abbraccio di oltre 700 tifosi al campo sportivo “Gulli” di Giovino, prima della partenza verso Pisa. Oltre 200 supporters giallorossi seguiranno la squadra alla Cetilar Arena nel settore ospiti.

Last modified: Agosto 29, 2026