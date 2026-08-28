Piave Auto cresce: a Peccioli arrivano Ford, Omoda e Jaecoo

Written by Redazione• 7:33 pm• Redazionale aziende

Una realtà giovane con oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive. Una filosofia multimarca e un progetto di crescita pensato per offrire ai clienti sempre più scelta, servizi e soluzioni

Piave Auto è una realtà giovane, nata a Peccioli nel 2025, ma con alle spalle un’esperienza di oltre 25 anni nel settore automotive. Un patrimonio di conoscenze e competenze che ha permesso all’azienda di partire fin da subito con un’idea precisa: non essere la classica concessionaria legata esclusivamente a un singolo marchio, ma diventare un punto vendita realmente multimarca, libero di proporre prodotti e soluzioni differenti in base alle esigenze di ogni cliente.

Oggi questo progetto compie un ulteriore passo avanti con l’ampliamento dell’offerta attraverso l’ingresso di Ford, Omoda e Jaecoo: tre marchi molto diversi tra loro, ma accomunati da caratteristiche che Piave Auto considera particolarmente interessanti per il mercato automobilistico attuale.

Ford, un marchio storico e una gamma completa

Con Ford, Piave Auto amplia la propria proposta affidandosi a un marchio storico, conosciuto e consolidato, capace di offrire una gamma estremamente ampia.

La presenza Ford permette infatti di rivolgersi a un pubblico molto diversificato, lavorando sia sul settore delle autovetture sia su quello dei veicoli commerciali, con soluzioni pensate per le esigenze di privati, professionisti e aziende.

Omoda e Jaecoo, la nuova generazione dell’automotive

Accanto a Ford arrivano Omoda e Jaecoo, marchi che rappresentano una nuova generazione di prodotto e che stanno entrando con forza nel mercato europeo.

Si tratta di vetture moderne e particolarmente accessoriate, caratterizzate da una forte attenzione a tecnologia, sicurezza, design ed elettrificazione. Un’offerta che Piave Auto considera particolarmente interessante e che può trovare uno spazio importante anche sul territorio.

L’obiettivo non è semplicemente quello di aggiungere nuovi marchi al proprio showroom, ma quello di ampliare concretamente le possibilità di scelta per il cliente, mettendogli a disposizione prodotti con caratteristiche, tecnologie e posizionamenti differenti.

Una filosofia che non cambia: prima il cliente

Nonostante la crescita dell’offerta, la filosofia di Piave Auto rimane esattamente quella con cui l’azienda è nata.

Non vendere semplicemente una macchina, ma cercare la soluzione più adatta al cliente.

È questo il principio alla base del progetto. La proposta multimarca consente infatti di confrontare diverse possibilità e di individuare, senza vincoli legati a un unico costruttore, la vettura più adatta alle esigenze, alle abitudini e al budget di ogni persona.

Per Piave Auto, quindi, la vendita rappresenta solo una parte del rapporto con il cliente. L’obiettivo è costruire una relazione che prosegua anche attraverso una proposta completa di servizi.

Nuovo, usato, km zero e tanti servizi

La proposta di Piave Auto continua a comprendere vetture nuove, usate e km zero, affiancate da una serie di servizi pensati per rendere più semplice e accessibile l’acquisto e la gestione dell’automobile.

Tra le soluzioni disponibili ci sono finanziamenti, leasing, noleggio e permute, oltre ai servizi post-vendita, per accompagnare il cliente anche dopo la scelta della vettura.

Una gamma di possibilità che rispecchia ancora una volta la volontà dell’azienda di costruire un’offerta flessibile, capace di adattarsi a esigenze diverse e non semplicemente di proporre un prodotto predefinito.

Un progetto di crescita per Peccioli e tutta la Valdera

L’ingresso di Ford, Omoda e Jaecoo non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa all’interno di un progetto di crescita più ampio.

L’ambizione di Piave Auto è quella di diventare sempre di più un riferimento automobilistico per Peccioli e per tutta la Valdera, aumentando progressivamente la propria offerta e i servizi disponibili sul territorio.

Una crescita che, però, vuole mantenere ben saldo uno degli elementi considerati fondamentali dall’azienda: il rapporto diretto e personale con il cliente.

Perché crescere, per Piave Auto, non significa diventare più distanti. Al contrario, significa poter offrire più possibilità mantenendo quella relazione di fiducia e quel contatto umano che rappresentano una parte importante dell’identità dell’azienda.

Più scelta, più servizi, più libertà di consigliare

La filosofia di Piave Auto può essere riassunta in un concetto semplice:

più scelta per il cliente, più servizi e soprattutto la libertà di consigliare l’auto giusta senza essere vincolati a un unico marchio.

È proprio questa libertà a rappresentare uno dei principali punti di forza del progetto. Avere una proposta multimarca significa poter mettere a confronto esigenze e alternative diverse, con l’obiettivo di trovare ogni volta la soluzione più adatta.

Il progetto è appena partito e Piave Auto continuerà nei prossimi mesi ad ampliare progressivamente prodotti e servizi, con la volontà di portare sul territorio anche marchi, tecnologie e soluzioni che fino a oggi, per essere raggiunti, richiedevano spesso di rivolgersi a realtà molto più grandi o di spostarsi fuori zona.

Una nuova fase di crescita, quindi, per una realtà nata a Peccioli con una lunga esperienza alle spalle e con un obiettivo chiaro: offrire alla Valdera un modo sempre più completo, libero e personale di scegliere la propria automobile.

Last modified: Agosto 29, 2026