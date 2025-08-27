“Lady Var”: gli episodi dubbi di Atalanta – Pisa

Written by admin• 11:55 pm• Pisa SC

PISA – Con l’inizio del campionato di serie A parte una nuova rubrica sul nostro portale dal titolo “Lady Var” che analizzerà ogni settimana gli episodi dubbi e le decisioni arbitrali subbi della gara dei nerazzurri.

Atalanta-Pisa, una rete segnata sul filo del fuorigioco e un taccuino con zero ammoniti per il Pisa: Chapeaux!. Ma andiamo con ordine, e analizziamo i principali episodi “da moviola” di questo primo turno di campionato.

IL GOL. Al 5′ della ripresa il parziale dice 0-1 per la squadra di mister Gilardino, ma l’Atalanta preme alla ricerca del pari. Scalvini entra da destra verso il centro, quindi scarica su Mario Pasalic che controlla e serve Gianluca Scamacca. Il “9” dell’Atalanta gioca con la sfera, la sposta a Denoon e in pochi centimetri trova lo spazio per piazzarla sul secondo palo. Scamacca giustamente esulta, ma la decisione definitiva passa dal VAR. Il dubbio? La posizione al limite. Linee tracciate: l’attaccante della Dea è tenuto in gioco da Touré e Angori. Rete quindi convalidata giustamente.

CAPITOLO DISCIPLINARE. Il Pisa esce immacolato, nessun giallo. Non male per una neopromossa: ordine, disciplina e nervi saldi. Dall’altra parte, Maldini e Kamaldeen vengono ammoniti per due falli imprudenti. E sul finale, anche mister Juric decide di chiudere in bellezza, prendendosi un’ammonizione per proteste a voce troppo alta.

