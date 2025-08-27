Ammenda di diecimila euro per il Pisa Sporting Club

PISA – Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Dottor Gerardo Mastrandrea, ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno di campionato.
Nessuna sanzione per i calciatori nerazzurri. Da segnalare invece una ammenda di 10mila euro per la Società Pisa Sporting Club con la seguente motivazione: “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un Assistente e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”Last modified: Agosto 28, 2025