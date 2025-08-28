L’Effemeride Pisana del 28 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:44 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Giovedì 28 agosto 2025, il sole sorge alle 6:35 e tramonta alle 20:03, le ore di luce solare sono 13 e 28 minuti

Oggi è il 190mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata internazionale del cabernet

Giorno della liberazione di Hong Kong

Santo del giorno:

Sant’Agostino d’Ippona vescovo, dottore della Chiesa

Patrono di Pavia, San Daniele del Friuli, Cava Manara, Riccia, Carpineto Romano, Savignone, Agosta, Ferrere, Novaledo, Ponte Nizza e altri comuni

Protettore dei teologi e degli stampatori

Tagaste (Numidia), 13 novembre 354 – Ippona (Africa), 28 agosto 430

Sant’Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia – attualmente Souk-Ahras in Algeria – il 13 novembre 354 da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Dalla madre riceve un’educazione cristiana, ma dopo aver letto l’Ortensio di Cicerone abbraccia la filosofia aderendo al manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, città in cui conosce sant’Ambrogio. L’incontro si rivela importante per il cammino di fede di Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. Successivamente ritorna in Africa con il desiderio di creare una comunità di monaci; dopo la morte della madre si reca a Ippona, dove viene ordinato sacerdote e vescovo. Le sue opere teologiche, mistiche, filosofiche e polemiche – quest’ultime riflettono l’intensa lotta che Agostino intraprende contro le eresie, a cui dedica parte della sua vita – sono tutt’ora studiate. Agostino per il suo pensiero, racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città di Dio», ha meritato il titolo di Dottore della Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai Vandali, nel 429 il santo si ammala gravemente. Muore il 28 agosto del 430 all’età di 76 anni.

E’ accaduto il 28 agosto:

430 – Sant’Agostino muore a Ippona, in Numidia

489 – Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti, sconfigge Odoacre nella battaglia dell’Isonzo, facendosi strada in Italia

1565 – Viene fondata St. Augustine in Florida, considerato il primo insediamento europeo negli Stati Uniti continentali

1619 – Ferdinando II viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero

1845 – Esce il primo numero di Scientific American

1849 – Dopo un assedio di oltre un mese, Venezia, che si è dichiarata indipendente, si arrende all’Austria

1850 – Prima del Lohengrin, opera di Richard Wagner

1859 – Comincia la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da uno strumento umano

1879 – Cetshwayo, ultimo re degli Zulu, viene catturato dai britannici

1900 – Pechino: le truppe americane, austro-ungariche, britanniche, francesi, giapponesi, italiane, russe e tedesche sfilano nella Città Proibita, dopo aver rotto l’assedio delle legazioni il 14 dello stesso mese

1903 – Viene fondata a Milwaukee (Wisconsin) la Harley-Davidson una delle case motociclistiche più famose al mondo

1913 – La regina Guglielmina inaugura il Palazzo della Pace a L’Aia

1916 – L’Italia dichiara guerra alla Germania

1937 – La Toyota Motors diventa una compagnia indipendente

1963 – Durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone Martin Luther King Jr. tiene il famoso discorso del “I have a dream” davanti al Lincoln Memorial di Washington

1981 – Il National Centers for Disease Control annuncia un’alta incidenza di Pneumocisti e Sarcoma di Kaposi negli uomini gay. Ben presto verranno riconosciuti come sintomi di una malattia del sistema immunitario che verrà chiamata AIDS

1986 – L’ufficiale della US Navy Jerry A. Whitworth, viene condannato a 365 anni di carcere per spionaggio a favore dell’Unione Sovietica

1988 – A Renaix in Belgio Maurizio Fondriest vince in volata il Campionato del mondo di ciclismo su strada

1990 – L’Iraq dichiara che il Kuwait è la sua diciannovesima provincia

1996 – I principi di Galles Carlo e Diana divorziano

Nati il 28 agosto:

JACK BLACK

Attore e musicista statunitense

α 28 agosto 1969

MAURIZIO COSTANZO

Giornalista e conduttore tv italiano

α 28 agosto 1938 ω 24 febbraio 2023

JOHANN WOLFGANG GOETHE

Poeta, scrittore e drammaturgo tedesco

α 28 agosto 1749 ω 22 marzo 1832

THIAGO MOTTA

Allenatore ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano

α 28 agosto 1982

JACK VANCE

Scrittore statunitense, fantascienza e fantasy

α 28 agosto 1916 ω 26 maggio 2013

Deceduti il 28 agosto:

MICHAEL ENDE

Scrittore tedesco

α 12 novembre 1929 ω 28 agosto 1995

JOHN HUSTON

Regista statunitense

α 5 agosto 1906 ω 28 agosto 1987

SANT’AGOSTINO

Filosofo e santo cattolico latino

α 13 novembre 354 ω 28 agosto 430

