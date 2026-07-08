Vertenza Sindacale: il Sindaco Betti risponde a Rollo

Written by Redazione• 1:02 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Il Sindaco di Cascina Michelngelo Betti risponde a Dario Rollo sulla questione della vertenza sindacale che ha visto coinvolto il Comune di Cascina.

“Il tema vero è: cosa può fare un Comune per la sicurezza? Da questa domanda si dovrebbe partire, invece siamo di fronte a un nuovo attacco infondato e pretestuoso da parte del consigliere Dario Rollo, che, in effetti, ci ha abituato a questo tipo di dialettica prima nel corso del mandato passato in consiglio comunale, poi durante la campagna elettorale e ora nelle prime settimane del nuovo mandato. Nelle sue considerazioni è sempre colui che invita a guardare il dito e non la luna. La vicenda che ha portato al decreto avverso al Comune rispetto alla modifica degli orari della polizia locale è emblematica di come il consigliere non approfondisca la questione e non sia in grado di pesare l’attività amministrativa, perché non comprende che tutto ruota intorno alla volontà dell’amministrazione comunale di dare maggior sicurezza ai cittadini. In questi anni abbiamo lavorato per una maggior sicurezza inserendo turni ordinari tutto l’anno, compresi festivi infrasettimanali e domeniche, e aggiungendo il turno serale ordinario. Era infatti prevista la conclusione del servizio a mezzanotte e abbiamo lavorato affinché il turno serale della polizia locale potesse chiudere all’una. Un’ora più tardi. Per avere un maggior controllo del territorio nelle sere in cui la polizia locale è in servizio. In merito al ricorso della Cisl Funzione Pubblica provinciale, il giudice ha espresso un provvedimento avverso, valutando che la procedura posta in essere non era formalmente corretta. Per questo ripartiremo con un confronto con le organizzazioni sindacali, sempre con l’obiettivo di estendere il turno della polizia locale fino all’una, perché riteniamo che anche questo sia un obiettivo da perseguire per dare più sicurezza ai cittadini. Il consigliere Dario Rollo evidentemente preferisce attaccare questa amministrazione, anziché pensare alla sicurezza dei cittadini. E di questi attacchi infondati e pretestuosi in queste prime settimane di mandato se ne sono già registrati altri. Ci sarebbe poi anche da approfondire, con uno spirito di verità, quali siano le reali competenze delle amministrazioni comunali in tema di sicurezza. In ogni caso, il Comune di Cascina, senza fare confronti sui livelli di sicurezza in alcuni Comuni vicini, continua ad aspettare gli esiti dei quattro decreti-sicurezza emanati dal governo negli anni passati. Sembravano decisivi e noi continuiamo ad aspettare che questi decreti portino effettiva sicurezza sui territori“, conclude la nota del Sindaco Betti.

Last modified: Luglio 8, 2026