La mostra permanente delle Tradizioni storiche è realtà nello spazio ex Anagrafe

PISA – Preannunciata da qualche mese, è divenuta una splendida realtà la Mostra permanente delle Tradizioni storiche di Pisa, posta al piano terra di Palazzo Gambacorti, inaugurata la mattina di giovedì 27 giugno 2024 alla presenza del Sindaco Michele Conti, dell’Assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, del Presidente dell’Associazione “Amici del Gioco del Ponte” Stefano Gianfaldoni e di Antonio Pucciarelli, cerimonia durante la quale è stata scoperta la targa che intitola la Mostra al compianto Cav. Umberto Moschini, quale riconoscimento per il contributo fornito in vita allo sviluppo del Gioco del Ponte e delle altre tradizioni cittadine.

di Giovanni Manenti

Tale spazio, che ha preso il posto dei locali dell’ex Ufficio Anagrafe, è pertanto sin da oggi aperto al pubblico ed, al momento è occupato da un allestimento provvisorio dedicato in maniera specifica al Gioco del Ponte, vista l’oramai prossima edizione 2024 che andrà in scena la sera di sabato 29 giugno, per poi essere successivamente rimodulato dopo l’estate con una Sezione Speciale multimediale a tema Luminaria ed il completamento delle due sezioni riguardanti il Palio di San Ranieri e la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Visibilmente soddisfatto dell’obiettivo raggiunto, il Sindaco Michele Conti ha sottolineato: “E’ un’inaugurazione che ci rende particolarmente orgogliosi, in quanto di questa ipotesi di costituzione di un Museo del Gioco del Ponte se ne parlava da decenni, senza però essere mai riusciti a concretizzarla, mentre la nostra Amministrazione, attraverso un metodo che definirei molto pratico, ha deciso di spostare l’Ufficio Anagrafe da questi bellissimi locali alla Sesta Porta, con ciò consentendo la continuità amministrativa di una pluralità di servizi per i cittadini, visto che oltre all’Anagrafe sono presenti gli Uffici della SE.PI:, della PISAMO, oltre al Comando della Polizia Municipale, essendo altresì previsto in loco il terminal degli autobus urbani ed extraurbani. Operata questa scelta, conclude il Primo Cittadino, ci siamo messi al lavoro per l’allestimento di questa Mostra, per la quale mi permetto di ringraziare l’Assessore Filippo Bedini per l’impegno profuso nel raccogliere tutti questi pezzi, bellissimi e di inestimabile valore che sono da oggi esposti in questa bellissima sala ed a disposizione non solo dei nostri cittadini appassionati del Gioco del Ponte, ma anche, se non soprattutto, dei turisti che sono sui Lungarni, divenendo un ulteriore punto di attrazione per la nostra città“.

Chiamato in causa, anche l’Assessore Filippo Bedini non può nascondere la propria soddisfazione: “L’inaugurazione odierna rappresenta un conferimento naturale, in quanto la Mostra Permanente non è altro che un sogno che quest’oggi si è realizzato, trattandosi peraltro al momento di un primo nucleo dedicato in particolare all’imminente edizione del Gioco del Ponte, ma questa sala avrà successivamente un allestimento nuovo in modo da ampliare l’offerta con i cimeli relativi anche al Palio di San Ranieri ed alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, così da consentire ai turisti, ma anche ai nostri concittadini, di conoscere ancor più le tradizioni storiche di Pisa, oltre a costituire dei percorsi didattici per le Scuole, con una classe che è già venuta in anteprima a visitare la Mostra e devo dire che sia gli insegnanti che i ragazzi hanno confermato la bontà della nostra iniziativa“.

Last modified: Giugno 28, 2024