Il Gioco del Ponte: tradizione e sfida sul Ponte di Mezzo. Biglietti esauriti nonostante la concomitanza con la Nazionale

Scritto da admin• 8:08 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 29 giugno a Pisa si terrà il tradizionale Gioco del Ponte, evento conclusivo del Giugno Pisano. Gli oltre 400 biglietti sono andati esauriti nonostante la concomitanza con la partita Italia – Svizzera prevista per ore 18 di sabato 29 giugno.

Le squadre delle Parti di Tramontana e Mezzogiorno si sfideranno sul Ponte di Mezzo, con un programma che include insediamenti dei Picchetti Armati, il Corte dei Giudici e il Corteo Storico, culminando nei combattimenti serali.

Il Corteo Storico, noto anche come Mostra delle Armi, inizierà alle ore 19:00. Le due parti percorreranno i quattro lungarni che costeggiano il tratto centrale del fiume Arno in senso antiorario, tra il Ponte Solferino e il Ponte della Fortezza. Alle 18:40 sarà il turno del Corteo dei Giudici, che quest’anno avrà una nuova sede per la vestizione nelle palestre di via Bovio.

Le 12 Magistrature dei due schieramenti competono per spingere un carrello di sette tonnellate, con Tramontana detentrice del titolo 2023. L’evento include un corteo di oltre 750 figuranti e pone attenzione particolare alla tutela dei cavalli utilizzati.

Last modified: Giugno 28, 2024