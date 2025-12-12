La Judo Champion e Matside portano a Pisa il brazilian jiu-jitsu degli Emirati Arabi

Written by admin• 1:35 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Domenica 14 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport di Pisa si svolgerà il Pisa International come tappa dell’AJP tour, dove si affronteranno ben 700 atleti iscritti da tutto il mondo per raggiungere le ambite medaglie del circuito.

La Asd judo Champion Pisa si è resa promotrice di questo importante evento una volta individuato il maestro Matteo Ronca da parte dell’organizzatore internazionale Nicola Intreccio sotto stretto consiglio esperto dell’head coach del team matside Bernardo Serrini. Essendo matside sempre ai vertici dei podi di tutte le competizioni nazionali e internazionali, la Judo Champion Pisa è stata scelta come referente sul territorio in quanto anch’essa affiliata come Matside Pisa ormai da anni.

Un grande onore e una grande responsabilità organizzare un evento di tale caratura nella propria città al quale tutti potranno assistere gratuitamente e avvicinarsi a questo stile di lotta che assomiglia al judo, ma si sviluppa e specializza nella lotta a terra con l’intento di battere l’avversario attraverso una leva articolare o uno strangolamento, come lo storico fondatore Helio Gracie aveva previsto per risolvere i suoi storici incontri di valetudo nel Brasile degli anni 50 che si è poi tradotto nelle moderne MMA (mixed martial arts), ormai conosciutissime e parte fondamentale delle numerose discipline insegnate presso la palestra Judo Champion Pisa.

La competizione avrà inizio dalle ore 10 della mattina fino alle ore 18 del pomeriggio ed è previsto l’intervento dell’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa alle ore 11.

Last modified: Dicembre 12, 2025