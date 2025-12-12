La CISL Pisa parteciperà alla grande manifestazione nazionale “Migliorare la manovra, costruire un patto” in programma sabato 13 dicembre a Roma

Written by Antonio Tognoli• 1:24 pm• Pisa, Attualità

PISA – La CISL Pisa parteciperà alla grande manifestazione nazionale “Migliorare la manovra, costruire un patto” in programma sabato 13 dicembre in Piazza SS Apostoli a Roma

“La CISL Pisa sabato 13 dicembre sarà in Piazza SS. Apostoli a Roma per una grande mobilitazione nazionale. Una tappa fondamentale per nostro cammino della responsabilità“, afferma Giorgia Bumma segretaria generale CISL Pisa. .

“La manovra di bilancio contiene alcune misure positive che sono state il frutto del dialogo e della concertazione, ma ci sono ancora molti punti su cui occorre intervenire con urgenza come la de defiscalizzazione va legata ai contratti comparativamente più rappresentativi , occorrono più risorse inoltre da investire nella scuola e nella sanità. Noi come CISL non pratichiamo la strada del conflitto, la nostra forza è sempre stato il dialogo”, continua Giorgia Bumma Segretaria Generale CISL Pisa

“La federazione provinciale parteciperà in modo numeroso alla manifestazione, portando in piazza la voce dei territori, delle aziende e dei tanti iscritti che ogni giorno chiedono un lavoro più sicuro, dignitoso e partecipato”, La delegazione pisana sosterrà con forza l’esigenza di dare piena attuazione alle politiche partecipative, un tema che a Pisa è particolarmente sentito per la presenza di comparti produttivi e servizi pubblici in cui la collaborazione tra lavoratori, imprese e istituzioni può realmente fare la differenza“, conclude Giorgia Bumma.

