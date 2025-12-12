Domenica al Centro trasfusionale dell’Aoup tornano a donare i membri dell’associazione culturale calabrese Esperia

Written by admin• 2:55 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 14 dicembre, dalle 8 alle 13 circa, tornano i membri dell’associazione culturale calabrese “Esperia” a donare sangue ed emocomponenti al Centro trasfusionale dell’Aoup.

Ancora un’apertura domenicale straordinaria promossa dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti in collaborazione con le associazioni dei donatori e con l’associazione culturale calabrese che più volte ha dato all’ospedale il suo prezioso contributo.

Una testimonianza di solidarietà importante soprattutto in prossimità delle festività natalizie, quando scarseggiano le donazioni ma aumenta in ospedale il fabbisogno di sangue correlato anche all’incremento dei flussi turistici.

Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello – Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Dicembre 12, 2025