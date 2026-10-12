La fine dell’Impero asburgico, alla Domus Mazziniana il libro di Marco Bellabarba

Written by Redazione• 11:49 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 16 ottobre alle 17 il terzo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”. Ingresso libero e diretta su Facebook e YouTube

PISA – Storici, diplomatici e giornalisti che contribuirono a ridisegnare l’Europa saranno al centro del prossimo incontro alla Domus Mazziniana. Venerdì 16 ottobre alle ore 17, Marco Bellabarba presenterà “Un mondo già di ieri. Storici, diplomatici, giornalisti e la dissoluzione dell’impero asburgico”, pubblicato da il Mulino nel 2026.

Il volume ricostruisce il ruolo degli intellettuali che, all’inizio del Novecento, furono chiamati dal governo britannico a elaborare proposte per il futuro assetto europeo. Le loro interpretazioni della storia influenzarono le decisioni strategiche e il dibattito pubblico durante la Grande guerra e le trattative di pace a Parigi. Sul fronte opposto, alcuni intellettuali austriaci sostennero invece le ragioni della sopravvivenza dell’Impero rispetto alla sua divisione in Stati nazionali.

Bellabarba, professore ordinario di Storia moderna all’Università di Trento, dialogherà con Giacomo Demarchi, professore associato di Storia delle istituzioni politiche, e Sante Lesti, ricercatore di Storia contemporanea, entrambi dell’Università di Pisa. Coordinerà il confronto Marcella Aglietti, professoressa ordinaria di Storia delle istituzioni politiche dell’Ateneo pisano.

L’appuntamento è il terzo del ciclo “Lungo Ottocento”, curato da Pietro Finelli e Marco Manfredi, nell’ambito delle attività scientifiche della Domus Mazziniana e del Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa.

L’ingresso è libero. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta sui canali Facebook e YouTube della Domus Mazziniana. Comunicato CRR Pisa 2026-10-12

Last modified: Ottobre 12, 2026