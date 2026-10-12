Le canzoni di Guccini a Cascina: sul palco i musicisti di una vita

Written by Redazione• 11:37 am• Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Sabato 17 ottobre alle 21 a La Città del Teatro un concerto tra musica e racconti. Il 24 ottobre Raiz e Solis String Quartet rendono omaggio a Pino Daniele

CASCINA – Da “La locomotiva” a “L’avvelenata”, le canzoni di Francesco Guccini tornano dal vivo con i musicisti che lo hanno accompagnato per anni. Sabato 17 ottobre alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospiterà “I Musici di Francesco Guccini”, un concerto-racconto che intreccia il repertorio del cantautore con aneddoti e testimonianze.

Sul palco saliranno Juan Carlos “Flaco” Biondini, chitarre e voce, Vince Tempera, pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo, fiati e percussioni, ed Ellade Bandini, batteria e percussioni. Con loro Giacomo Marzi al basso elettrico.

La serata ripercorrerà una storia artistica entrata nella cultura italiana, attraverso brani che continuano a parlare a generazioni diverse e i ricordi di chi ha condiviso con Guccini concerti, tournée e lavoro in studio.

L’ottobre dedicato alla musica d’autore proseguirà sabato 24 ottobre, sempre alle 21, con Raiz e Solis String Quartet in “Chi tene ’o mare – Il nostro Pino Daniele”. La voce di Raiz e gli arrangiamenti per archi rileggeranno le canzoni del musicista napoletano, tra tradizione, blues e sonorità contemporanee.

La Città del Teatro si trova in via Tosco Romagnola 656 a Cascina. Prevendite su TicketOne e alla biglietteria del teatro. Informazioni al 050 744400 o a biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Ottobre 12, 2026