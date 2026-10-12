Nidi comunali di Pisa, aperte le iscrizioni per i più piccoli: domande entro il 10 novembre

La seconda graduatoria riguarda i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2026. Gli inserimenti partiranno da gennaio 2027, dopo il compimento dei tre mesi
PISA – Sono aperte le iscrizioni online ai nidi d’infanzia comunali per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2026. Le famiglie potranno presentare domanda entro le ore 12 di martedì 10 novembre.
Le richieste per la sezione “Lattanti” confluiranno nella seconda graduatoria provvisoria annuale, che integrerà la prima graduatoria definitiva, attiva dallo scorso giugno. La posizione definitiva sarà consultabile dopo l’approvazione e la pubblicazione della nuova graduatoria definitiva.
Gli inserimenti dei bambini collocati in posizione utile avverranno a partire da gennaio 2027 e soltanto dopo il compimento del terzo mese di età, come previsto dal Regolamento comunale.
La domanda deve essere compilata esclusivamente online, attraverso la pagina Iscrizione al Nido d’Infanzia del Comune di Pisa, selezionando “Accedi al servizio online”. Per autenticarsi occorre disporre di SPID, CIE o CNS. La persona che presenta la richiesta sarà anche intestataria dei pagamenti del servizio.
Chi deve ottenere lo SPID può prenotare un appuntamento all’URP del Comune telefonando ai numeri 050 910666 o 050 910320.
Per assistenza nella compilazione è possibile scrivere a servizieducativi@comune.pisa.it oppure utilizzare la funzione “richiesta supporto tecnico” presente nel portale delle iscrizioni.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Ottobre 12, 2026