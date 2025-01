La Città Ecologica: “Ridurre l’impatto ambientale del traffico aereo: no a nuove piste e ampliamenti degli Aeroporti”

Written by admin• 12:55 pm• Attualità, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica.

“La recente modifica delle rotte di decollo, causata dalle proteste dei cittadini delle Piagge e seguita dalle lamentele del centro storico, solleva un problema più ampio che nessuno vuole affrontare: la presenza di un aeroporto in città e l’impatto del traffico aereo. Questo settore è responsabile di oltre un quarto delle emissioni che contribuiscono ai cambiamenti climatici, e gli aerei sono tra i mezzi di trasporto più inquinanti. Oltre alle emissioni di CO2, il traffico aereo produce ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato, e ha gravi effetti sulla salute a causa del rumore, che colpisce milioni di persone in Europa, causando malattie cardiache, disturbi del sonno e irritabilità. Di fronte a questi dati, invece di celebrare l’aumento del numero di passeggeri e voli, dovremmo riflettere sugli effetti negativi di tali numeri. Per una mobilità sostenibile, è necessario ridurre i voli, in particolare quelli a corto raggio, che potrebbero essere sostituiti dai treni veloci, e limitare il numero massimo di voli giornalieri, vietando i voli notturni. Gli investimenti previsti dal Masterplan di Toscana Aeroporti dovrebbero essere indirizzati solo alla riqualificazione degli spazi per i passeggeri e a interventi per ridurre l’impatto ambientale dell’aeroporto. Non c’è bisogno di nuove piste o ampliamenti: è il momento di puntare sulla riduzione dell’offerta di voli e sull’efficienza energetica.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Gennaio 31, 2025