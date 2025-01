Fabiana Luperini: “Il ciclismo è molto cambiato da quando correvo. A Ponsacco in una corsa ho battuto i maschi”

Written by Antonio Tognoli• 12:57 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Altra protagonista ospite di “100 giorni al Giro d’Italia” organizzato dal Comune di Pisa per celebrare la corsa in rosa, è stata la ciclista pontederese Fabiana Luperini.

di Antonio Tognoli

Nata il 14 gennaio 1974 a Pontedera è stata una dominatrice assoluta del ciclismo femminile tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Ha vinto cinque Giri d’Italia Femminili (1995, 1996, 1997, 1998, 2008), un record che la pone tra le migliori di sempre nella corsa rosa. Ha conquistato tre Tour de France consecutivi (1995, 1996, 1997), impresa che la rese la regina indiscussa delle grandi corse a tappe. Ha vinto cinque volte il Giro del Trentino Femminile, altra competizione prestigiosa per scalatrici ed è stata tre volte campionessa italiana su strada (1998, 2006, 2008). In passato veniva spesso paragonata spesso a Marco Pantani per il suo stile leggero e aggressivo in salita. Il suo fisico minuto (1,62 m per circa 47 kg) e la sua resistenza la rendevano imbattibile nei percorsi più duri. Dopo qualche pausa e anni meno brillanti tornò nel 2008 a vincere il Giro d’Italia a 34 anni.

“Qualsiasi bambina che inizia a correre, ha come sogno di indossare la prestigiosa maglia rosa”

Luperini fa un breve ritorno al passato: “Nell’ultimo Giro d’Italia vinto conquistai la maglia rosa sul Monte Serra e l’ho portata fino in fondo. Questo per me da pisana è motivo di grande soddisfazione”.

Due parole da parte della Luperini sul ciclismo in rosa: “Il ciclismo femminile negli ultimi anni, ha avuto un grande risvolto, sono contenta per tutto il movimento ciclistico”.

Sul Giro d’Italia afferma: “Il Giro d’Italia acquistato da RCS, ha fatto un grande salto di qualità, rispetto a quando correvo io e questo è un grande vantaggio per chi corre oggi”.



Luperini sul palco si lascia andare ad un ricordo: “A Ponsacco (ride ndr) ho battuto i maschi e anche Bettini che faceva parte di quel gruppo. Questo aneddoto quando parliamo lo ricordiamo molto volentieri”



La tappa con arrivo in Piazza dei Miracoli: “La tappa Lucca Pisa sarà una tappa molto difficile chi vuol vincere il giro dovrà impegnarsi al massimo e viene dopo un giorno di riposo che ad alcuni fa bene e ad alcuni viceversa farà male e li penalizzerà”.

