Ristrutturata la scuola “Nelson Mandela”

SAN GIULIANO TERME – Proseguono gli interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici sangiulianesi, sono terminati infatti i lavori alla succursale della Scuola Nelson Mandela, facente parte dell’istituto comprensivo Niccolini. Le operazioni hanno rimesso a nuovo gli esterni del plesso del capoluogo.

“Dopo l’inaugurazione della scuola Rosati di Asciano, aggiungiamo un altro importante tassello nel decoro e soprattutto nella prevenzione per quanto riguarda la qualità dei nostri edifici scolastici – afferma l’assessora all’edilizia scolastica Fabiana Coli –. Sono stati condotti importanti interventi di ristrutturazione, risanamento e riqualificazione per migliorarne la funzionalità, non per ultimo per garantire sicurezza a chi frequenta la scuola. Accanto all’importanza della formazione è altrettanto importante che tutto avvenga in un ambiente decoroso e sicuro: comfort e sicurezza degli ambienti sono prioritari”.

“Proseguiamo sulla strada del miglioramento delle nostre scuole, in questo caso grazie ad un investimento di 130mila euro come da quadro economico – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Nonostante l’aumento dei costi delle materie prime continueremo ad investire nella qualità delle strutture scolastiche sangiualianesi per dare il meglio a studentesse e studenti, al corpo docente e al personale scolastico”.

Gli interventi hanno riguardato il risanamento delle gronde, prevedendo prima la saggiatura e la demolizione delle parti non integre o in fase di distacco, e successivamente il risanamento delle parti in cemento armato e la ricostruzione delle sezioni demolite. Le facciate sono state interamente risanate nelle parti in cemento armato degradate, e successivamente rasate e tinteggiate.

In ultimo sono stati riqualificati gli accessi. La riqualificazione dell’ingresso sulla facciata principale, ha visto la risagomatura della scala di accesso e il rifacimento del parapetto della rampa per disabili, oltreché l’installazione di una pensilina autoportante a protezione dalle porte di ingresso. Riqualificato anche l’accesso sulla facciata laterale, mediante la rimozione dell’attuale pavimentazione provvisoria e la realizzazione di un nuovo camminamento a servizio delle uscite di emergenza.

