Infermieristica, 83 nuovi laureati nei Poli di Massa, Lucca e Pontedera: 28 con lode

Written by admin• 12:36 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Sono 83 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno completato il percorso triennale dell’Università di Pisa nei Poli Didattici di Massa, Lucca e Pontedera. A questi si aggiungono i 23 già proclamati nel Polo di Livorno nelle scorse settimane.

Nelle sessioni di laurea svolte all’ospedale di Cisanello si registra un dato particolarmente significativo: 28 studenti hanno ottenuto il massimo dei voti, 110/110 e lode (10 a Massa, 6 a Lucca e 12 a Pontedera).

Poli Didattici e nuovi laureati

Massa – 26 laureati

Sessioni: 18, 25 e 27 novembre

Responsabile della Direzione Didattica: Daniela Anselmo

Laureati: Giulia Cipollini, Paola Rossi, Sara Pieruccetti, Veronica Conti, Sofia Giannelli, Cicoira Fenna, Giulia Navalesi, Sofia Bernardini, Alice Ceccarelli, Sara Gabrielli, Stefania Mori, Giada Ricci, Viola Loseto, Rodolfo Roberto De Pietri, Enola Bresciani, Alice Chiti, Irene Mancini, Maya Moracchioli, Veronica Deste, Mireja Scardigli, Lucrezia Stiaffini, Gaia Maria Mottini, Virginia Di Pede, Mriam Simonelli, Simona Del Freo, Gian Luca Tognarelli.

Lucca – 22 laureati

Sessioni: 18, 19 novembre e 3 dicembre

Responsabile della Direzione Didattica: Catia Anelli

Laureati: Francesca Ambrosio, Letizia Elettra Amato, Lisa Barsanti, Nicole Barsanti, Veronica Bartalini, Francesca Bartolomei, Teresa Bodon, Margherita Bortoli, Matilde Dalle Piagge, Gloria Floris, Rachele Francesconi, Nicola Lucchese, Alessia Lucchesi, Rebecca Maffei, Luca Marcheschi, Marica Pezzini, Chiara Polizzi, Matteo Regoli, Lapo Luca Romei, Giorgia Emanuela Salemi, Debora Salsini, Asia Simoni.

Pontedera – 35 laureati

Sessioni: 24 novembre e 2 dicembre

Responsabile della Direzione Didattica: Manila Gualteri

Laureati: Giulia Abascià, Francesca Bacciardi, Cecilia Banti, Sara Bargagna, Edoardo Bartalena, Maria Teresa Bartolotti, Nancy Berretta, Lisa Bindi, Riccardo Bocelli, Federico Bove, Riccardo Cassandra, Vittoria Circosta, Elena Colivicchi, Martina Dani, Giorgia Maria Di Bella, Federica Falconcini, Vittorio Fiumalbi, Jacopo Frangioni, Ginevra Giovacchini, Massimo Gisondi, Silvia Grassi, Giulia Lelli, Alessia Licata, Costanza Maggini, Angelita Marianelli, Asia Micheletti, Ginevra Moscillo, Chiara Nocera, Giulia Pardini, Martina Pellegrini, Sara Rossi, Giulia Blerta Ruggiero Domi, Lisa Sciortino, Martina Tarulli, Giulia Zocco.

I ringraziamenti

Per la buona riuscita del percorso formativo e dell’organizzazione delle sessioni di laurea, un ringraziamento particolare va a:

Lorenzo Ghiadoni , presidente del corso di laurea dell’Università di Pisa

, presidente del corso di laurea dell’Università di Pisa Andrea Lenzini , direttore del Dipartimento Infermieristico dell’Azienda USL Toscana nord ovest

, direttore del Dipartimento Infermieristico dell’Azienda USL Toscana nord ovest Francesco Niccolai, direttore della Formazione USL Toscana nord ovest

oltre a tutto il personale che ha contribuito alla gestione del triennio formativo.

Last modified: Dicembre 12, 2025