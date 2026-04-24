Calcinaia celebra il 25 Aprile tra corteo, memoria e concertone della Liberazione

Written by Redazione• 4:07 pm• Calcinaia, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCINAIA – Il Comune di Calcinaia celebra sabato 25 aprile l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia con un programma articolato tra commemorazioni istituzionali e momenti di festa.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10 in Piazza Indipendenza, davanti al Palazzo Comunale, con il ritrovo delle autorità civili e militari, delle associazioni e della cittadinanza.

A seguire partirà il corteo, guidato dal sindaco Cristiano Alderigi e da un rappresentante del Consiglio comunale dei ragazzi, che attraverserà le vie del centro con soste nei luoghi simbolo della memoria, tra cui Lungarno Roma e via Caldereto, dove verranno deposte corone di alloro in onore dei caduti.

La mattinata proseguirà a Fornacette, in Piazza della Repubblica, con un’ulteriore deposizione di una corona. Il corteo raggiungerà quindi Piazza della Resistenza, dove sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco, di un rappresentante dell’ANPI e del Comitato 25 Aprile.

Le iniziative continueranno con il pranzo sociale, dalle 12.30 al Parco della Fornace, e nel pomeriggio con il tradizionale Concertone della Liberazione. L’evento, promosso dal Comitato 25 Aprile, dal Comune di Calcinaia e dalla Regione Toscana, inizierà alle 17 in Piazza della Resistenza a Fornacette e vedrà come protagonisti i Patagarri.

L’ingresso al concerto è libero.

Last modified: Aprile 24, 2026