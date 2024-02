Italia Viva Pisa: serve una reale protesta in tutti i nostri territori contro Vladimir Putin

Scritto da admin• 4:33 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Italia Viva Pisa.

Anna Ferretti, Presidente Provinciale di Italia Viva Pisa, sottolinea la necessità di una protesta diffusa contro Vladimir Putin, al di là delle sparse manifestazioni contro l’assassinio di Alexey Navalny. Ferretti evidenzia che dalle principali città del mondo, come Roma, Berlino, Londra, Parigi, New York e Los Angeles, si levano cortei contro Putin, molti con gigantografie raffiguranti Navalny e la scritta “Putin assassino”. Prosegue il comunicato, Ferretti elogia Navalny per aver scelto di rientrare in Russia e combattere per la libertà e il diritto di fare politica, anche a costo della propria vita. Italia Viva Pisa invita a passare dalle parole ai fatti, chiedendo ai sindaci di convocare Consigli comunali straordinari per commemorare Navalny e, eventualmente, intitolare a lui una strada o una piazza. Ferretti sottolinea che Navalny, come il popolo ucraino, rappresenta la lotta contro il dittatore Putin, e auspica che il suo sacrificio diventi un’icona per il mondo intero, rimanendo indelebile nella memoria dei veri democratici e nelle vie delle città“, conclude il comunicato.

