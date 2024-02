Serie BKT: il gol della settimana

Scritto da admin• 4:30 pm• Pisa SC

PISA – Un Torneo Cadetto che si conferma quanto mai prolifico, ha confezionato un 25esimo turno da 31 centri – di cui sei su calcio di rigore, compreso quello ribattuto in goal da Palumbo dopo la respinta di Joronen ed uno solo causato da autorete – che consente di vedere salire sul “Podio di Giornata” tre distinte modalità di realizzazione.

di Giovanni Manenti

Il gradino più alto se lo aggiudica il 34enne difensore centrale, nonché Capitano, del Catanzaro Nicolò Brighenti, che mette a segno la sua prima rete stagionale in un momento delicato della sfida interna contro il SudTirol, con i giallorossi sotto per 0-1, riuscendo a coordinarsi splendidamente in un’area piena di compagni ed avversari per mandare la sfera di sinistro all’incrocio dei pali della porta difesa dall’incolpevole Poluzzi …

Sempre dal “Ceravolo”, giunge la prima delle due piazze d’onore, che va al merito del 22enne Emanuele Pecorino, in prestito dal Catania al SudTirol e che, stavolta con gli altoatesini a dover rincorrere il risultato, in svantaggio 1-2, riceve palla in area spalle rivolte alla porta, si libera con una doppia finta del suo marcatore procurandosi lo spazio per lasciar partire un sinistro che conclude la sua traiettoria nell’angolo alto alla destra della porta difesa da Fulignati.

Podio completato, in una giornata in cui vi sono state diverse conclusione “di volée”, dal centro con cui Luca Pandolfi del Cittadella – una delle maggiori sorprese di questa stagione, giunto già a quota 7 reti – devia di prima intenzione al volo di destro, da appena dentro l’area, un calcio piazzato proveniente da destra calciato da Vita, per quello che è il vantaggio iniziale dei veneti al “Picco”, contro lo Spezia, poi vanificato dalla rimonta dei padroni di casa …

Una menzione speciale, ancorché sia nostra abitudine non premiare i calci piazzati, per la pregevole (e quanto mai preziosa per i liguri …) esecuzione da parte di Daniele Verde del calcio di punizione dal limite che dà il via alla rimonta spezzina, con la palla a compiere una perfetta traiettoria che la porta a “baciare” la parte inferiore della traversa ed adagiarsi in rete.

Foto calcio Catanzaro

Last modified: Febbraio 20, 2024