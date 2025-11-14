Info biglietti: Pontedera vs Pianese

Written by admin• 12:10 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pontedera — È aperta la vendita dei biglietti per assistere alla gara Pontedera-Pianese, quattordicesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 16 novembre, ore 17:30, allo stadio Ettore Mannucci.

I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili sul circuito ETES e presso le seguenti biglietterie:

• Point “Pontedera Cuore Granata” (Piazza Martiri della Libertà): giovedì 10-12 e 17-20; venerdì 10-12:30 e 17-20; sabato 10-12:30 e 17-20; domenica chiuso).

• Biglietteria Stadio, aperta solo il giorno gara, domenica, dalle 15 fino a fine primo tempo.

PREZZI (intero 19-65 anni; ridotto per donne, 14-18 anni non compiuti e over 66)

• TRIBUNA CENTRALE: €30,00 solo intero;

• TRIBUNA LATERALE: €19,00 intero – €14 ridotto;

• RETTILINEO DI TRIBUNA: €14,00 intero – €11 ridotto;

• GRADINATA NORD: €12,00 intero – €6,00 ridotto.

• SETTORE OSPITI: prezzo unico €13,50 comprensivo di prevendita. €2 comprensivo di prevendita per fascia 5-14 anni non compiuti se accompagnati da adulto. Da 0 a 5 anni non compiuti se accompagnati ingresso omaggio.

La vendita online sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 15 novembre. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara.

Last modified: Novembre 14, 2025