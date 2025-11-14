L’Etrusca San Miniato affronta il Basket Club Lucca per sorpassarlo in classifica

Pisa — Fra il 14 ed il 16 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
VIII giornata di andata
|16 novembre dalle 18
|Etrusca San Miniato
|Basketball Club Lucca
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
VIII giornata di andata
|16 novembre dalle 18
|Castelfranco Frogs
|Shoemakers Monsummano
|15 novembre dalle 20
|PNC Livorno
|Basket Calcinaia
|16 novembre dalle 18
|CUS Pisa
|Juve Pontedera
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
VI giornata di andata
|15 novembre dalle 21
|Pallacanestro San Miniato
|Pallacanestro Valdera
|14 novembre dalle 21
|La Crocetta San Miniato
|Basket 2002 Versilia
|16 novembre dalle 18:15
|Bellaria Cappuccini
|Scuola Basket Prato
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
VI giornata di andata
|15 novembre dalle 21:15
|US Livorno sq.B
|GMV Ghezzano
|disputata il 13 novembre dalle 21:30; risultato non pervenuto
|Piombino BC
|Sport IES Pisa
|15 novembre dalle 20:45
|Dream Basket Pisa
|Basket Ponsacco
|15 novembre dalle 19:45
|Fortezza Team Livorno
|Basket Volterra
|16 novembre dalle 18:30
|Team90 Grosseto
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
III giornata di andata
|16 novembre dalle 18
|Basket Pomarance
|GMV Ghezzano sq.B
|14 novembre dalle 21:30
|Invictus Livorno sq.B
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
III giornata di andata
|15 novembre dalle 18:30
|Audax Carrara
|Castelfranco Frogs sq.B
|16 novembre dalle 20:30
|Isotopi Valdera
|Basket Calcinaia sq.B
|16 novembre dalle 20:30
|Pallacanestro Massa
|Vicopisano Basket 2011
|16 novembre dalle 18
|Pallacanestro Valdera sq.B
|CMB Pietrasanta B
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Novembre 14, 2025