Written by Novembre 14, 2025 11:31 am Pisa, Sport, Sport Home page

L’Etrusca San Miniato affronta il Basket Club Lucca per sorpassarlo in classifica

HomePisa, Sport, Sport Home pageL’Etrusca San Miniato affronta il Basket Club Lucca per sorpassarlo in classifica

Pisa — Fra il 14 ed il 16 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro.

di Leonardo Miraglia

Questo il calendario:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

VIII giornata di andata

16 novembre dalle 18Etrusca San MiniatoBasketball Club Lucca

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

VIII giornata di andata

16 novembre dalle 18Castelfranco FrogsShoemakers Monsummano
15 novembre dalle 20PNC LivornoBasket Calcinaia
16 novembre dalle 18CUS PisaJuve Pontedera

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VI giornata di andata

15 novembre dalle 21Pallacanestro San MiniatoPallacanestro Valdera
14 novembre dalle 21La Crocetta San MiniatoBasket 2002 Versilia
16 novembre dalle 18:15Bellaria CappucciniScuola Basket Prato

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VI giornata di andata

15 novembre dalle 21:15US Livorno sq.BGMV Ghezzano
disputata il 13 novembre dalle 21:30; risultato non pervenutoPiombino BCSport IES Pisa
15 novembre dalle 20:45Dream Basket PisaBasket Ponsacco
15 novembre dalle 19:45Fortezza Team LivornoBasket Volterra
16 novembre dalle 18:30Team90 GrossetoEtrusca San Miniato

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

III giornata di andata

16 novembre dalle 18Basket PomaranceGMV Ghezzano sq.B
14 novembre dalle 21:30Invictus Livorno sq.BCUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

III giornata di andata

15 novembre dalle 18:30Audax CarraraCastelfranco Frogs sq.B
16 novembre dalle 20:30Isotopi ValderaBasket Calcinaia sq.B
16 novembre dalle 20:30Pallacanestro MassaVicopisano Basket 2011
16 novembre dalle 18Pallacanestro Valdera sq.BCMB Pietrasanta B

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Novembre 14, 2025
Previous Story
Si conclude con successo l’edizione 2024/2025 del progetto ‘Va’ dove ti porta il bus’ a Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti