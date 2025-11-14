Written by Novembre 14, 2025 12:15 pm Marina di Pisa

Presentazione del romanzo Lo chalet sul Balaton di Massimo Della Giovampaola a Marina di Pisa

MARINA DI PISA- Oggi, 14 novembre 2024, alle ore 17:30, presso la Libreria Civico 14 in Via Maiorca a Marina di Pisa, la professoressa Chiara Zanobini presenterà il romanzo Lo chalet sul Balaton (Youcanprint, 2025) di Massimo Della Giovampaola.

Insegnante livornese al suo secondo romanzo e allievo della scrittrice Paola Alberti, che da oltre sei anni conduce corsi di scrittura creativa proprio nella Libreria Civico 14, Della Giovampaola racconta una vicenda che, partendo da un complicato intreccio sentimentale, conduce a un’amicizia ritrovata capace di superare le distanze tra un bambino e un anziano ebreo. Sarà presente l’autore.

