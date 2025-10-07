Written by Ottobre 7, 2025 4:03 pm Pisa, Sport

Info biglietti: Ascoli – Pontedera

Pisa (martedì, 7 ottobre 2025) — È aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara Ascoli-Pontedera, nona giornata di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 12 ottobre alle 17:30, allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli.

I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo unico di €14,00 + prevendita.

La vendita terminerà sabato 11 ottobre alle 19. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.

